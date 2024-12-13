Générateur de Vidéos pour Roadshow AI : Créez des Présentations Vidéo Engagantes

Créez des vidéos marketing de qualité studio avec des avatars AI personnalisables, assurant que votre roadshow captive et convertit facilement.

Générez une vidéo explicative d'une minute destinée aux développeurs de logiciels, illustrant l'architecture complexe d'une nouvelle API. Le style visuel doit être épuré et technique, incorporant des diagrammes animés et des extraits de code à l'écran, accompagnés d'une voix off claire et synthétisée. Utilisez la fonctionnalité "Text-to-video from script" de HeyGen pour convertir rapidement des explications techniques détaillées en récits visuels captivants, en soulignant comment un "générateur de vidéo AI" simplifie la documentation.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo marketing dynamique de 45 secondes pour les chefs de produit, mettant en avant les avantages d'une prochaine version logicielle. La vidéo doit présenter un "avatar AI" agissant comme un présentateur virtuel, dégageant professionnalisme et enthousiasme, avec une musique de fond entraînante. Exploitez la capacité des "avatars AI" de HeyGen pour créer un porte-parole de marque cohérent sans nécessiter de tournage en direct, rendant le contenu très engageant et partageable.
Exemple de Prompt 2
Produisez un tutoriel concis de 30 secondes pour les créateurs de contenu sur la génération rapide de vidéos de style "YouTube Shorts" pour des conseils techniques. L'esthétique visuelle doit être rapide et énergique, avec des superpositions de texte claires et audacieuses et des transitions de scène rapides, utilisant une voix off autoritaire mais amicale. Employez les "Templates & scenes" de HeyGen pour lancer le processus de création et assurez-vous que les "Sous-titres/captions" sont automatiquement ajoutés pour l'accessibilité et une portée plus large.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de formation d'entreprise de 2 minutes pour les spécialistes RH, détaillant le nouveau processus d'intégration des employés à l'aide d'une "vidéo générée par AI". Le style visuel et audio doit être calme et professionnel, avec un avatar "talking head" s'adressant directement à la caméra, entrecoupé de séquences d'archives pertinentes d'environnements de bureau et de flux de processus. Utilisez la "génération de voix off" de HeyGen pour garantir une narration cohérente et claire tout au long du module de formation.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos pour Roadshow AI

Transformez sans effort vos idées en vidéos de roadshow dynamiques et de qualité studio en utilisant l'AI, engageant votre audience avec un contenu personnalisé en quelques minutes.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par écrire ou coller votre contenu de roadshow directement dans notre plateforme, qui utilise la technologie Text-to-video from script pour convertir vos mots en une narration vidéo captivante.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI et Modèle
Améliorez votre présentation en choisissant parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour représenter votre marque, puis sélectionnez un modèle vidéo professionnel pour définir le ton visuel.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et de la Marque
Personnalisez votre vidéo de roadshow en intégrant les contrôles de marque de votre entreprise (logo, couleurs) et en ajoutant des médias pertinents de notre bibliothèque pour soutenir visuellement votre message.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Générée par AI
Avec votre script et vos visuels en place, générez votre vidéo de haute qualité générée par AI et exportez-la dans le ratio d'aspect souhaité, prête à captiver votre audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant des Histoires de Succès Client

.

Développez des vidéos convaincantes de succès client pour renforcer la confiance et la crédibilité lors de vos présentations de roadshow.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos à partir de texte ?

HeyGen fonctionne comme un "générateur de vidéo à partir de texte" avancé, permettant aux utilisateurs de transformer des scripts en contenu vidéo "généré par AI" professionnel rapidement. Sa technologie AI simplifie l'ensemble du processus de production, du script au produit final, rendant la création de vidéos sans effort.

Puis-je personnaliser les éléments visuels et les avatars dans les vidéos HeyGen ?

Oui, HeyGen offre une gamme diversifiée d'"avatars AI" et de "modèles vidéo" personnalisables pour améliorer votre contenu. Les utilisateurs peuvent personnaliser leurs vidéos avec des contrôles de marque, choisir parmi une vaste bibliothèque de médias et garantir des "vidéos de qualité studio" avec un attrait visuel sur mesure.

Quelles options de sortie sont disponibles pour les vidéos créées avec HeyGen ?

HeyGen propose des options de sortie flexibles, y compris le "redimensionnement et l'exportation des ratios d'aspect" pour s'adapter à diverses plateformes comme les "YouTube Shorts" ou d'autres "vidéos courtes". Les "outils d'édition vidéo" intégrés de la plateforme garantissent que votre contenu est parfaitement formaté pour son public cible.

HeyGen prend-il en charge plusieurs langues ou des fonctionnalités d'accessibilité ?

Absolument, HeyGen améliore l'accessibilité et la portée mondiale grâce à ses capacités avancées de "doublage AI" et de "génération de voix off". Vous pouvez également ajouter automatiquement des "sous-titres/captions" à votre contenu vidéo "généré par AI", le rendant accessible à un public plus large.

