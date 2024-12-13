Créateur de Vidéos Promotionnelles AI pour le Succès du eCommerce
Produisez rapidement des vidéos marketing captivantes pour les lancements de produits et les réseaux sociaux en utilisant l'AI, en tirant parti de nos divers modèles & scènes.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une publicité dynamique de 45 secondes pour les réseaux sociaux, conçue pour les propriétaires de boutiques en ligne et les spécialistes du marketing sur les réseaux sociaux. Le style visuel doit être rapide avec une musique de fond tendance et des coupes vibrantes. Cette vidéo démontrera la puissance des Modèles & scènes de HeyGen et du redimensionnement & exportation des formats pour produire rapidement des vidéos promotionnelles captivantes, facilitant l'adaptation du contenu sur diverses plateformes.
Développez une vidéo marketing professionnelle de 60 secondes destinée aux détaillants en ligne et aux responsables de marque cherchant à améliorer la présence de leurs "boutiques en ligne". L'esthétique doit être élégante et inspirante, utilisant un avatar AI confiant pour la narration avec des sous-titres clairs. Cette proposition met en avant comment la génération de voix off de HeyGen combinée à une riche bibliothèque de médias/stock aide à créer des histoires convaincantes qui résonnent avec les clients.
Produisez une vidéo produit informative de 30 secondes pour les chefs de produit et les créateurs de contenu présentant de nouvelles fonctionnalités avec des visuels clairs et ciblés. Cette proposition aborde comment les outils alimentés par l'AI de HeyGen simplifient la création de "vidéos produits" de haute qualité. Utilisez des avatars AI et la conversion de texte en vidéo à partir d'un script pour expliquer efficacement des fonctionnalités complexes, améliorant la compréhension et l'engagement des spectateurs sans temps de production étendu.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Campagnes Publicitaires Performantes.
Créez facilement des vidéos promotionnelles et des publicités à fort taux de conversion pour vos produits de détail, générant un impact immédiat sur les ventes et la visibilité.
Promotions Engagées sur les Réseaux Sociaux.
Produisez des vidéos et clips captivants pour les réseaux sociaux en quelques minutes, parfaits pour mettre en valeur des produits de détail et étendre votre portée en ligne.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos promotionnelles AI pour le commerce de détail ?
HeyGen permet aux entreprises de créer facilement des vidéos promotionnelles AI de haute qualité pour le commerce de détail. Utilisez des avatars AI et des fonctionnalités de texte en vidéo pour générer rapidement des vidéos produits engageantes adaptées aux boutiques en ligne et aux campagnes marketing.
Quelles possibilités créatives HeyGen offre-t-il pour les lancements de produits ?
HeyGen stimule les idées créatives pour vos lancements de produits grâce à une riche bibliothèque de modèles et de séquences stock. Améliorez vos vidéos promotionnelles avec des voix off générées par AI et des titres et descriptions générés par AI pour capter efficacement l'attention du public.
HeyGen peut-il aider à créer des vidéos marketing optimisées pour les réseaux sociaux ?
Oui, HeyGen est un créateur de vidéos promotionnelles efficace pour les réseaux sociaux, offrant un éditeur intuitif par glisser-déposer et un redimensionnement des formats. Produisez facilement des vidéos marketing engageantes qui se démarquent sur diverses plateformes avec des outils alimentés par l'AI.
HeyGen permet-il la personnalisation de la marque dans le contenu promotionnel ?
Absolument, HeyGen offre un contrôle total de la marque, vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs spécifiques dans vos vidéos promotionnelles. Cela garantit la cohérence de la marque dans toutes vos vidéos marketing, les rendant uniques à votre entreprise.