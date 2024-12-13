Générateur de Vidéos Promotionnelles pour le Commerce de Détail : Créez des Vidéos Époustouflantes Rapidement

Élevez votre marketing de détail sans effort avec des modèles et scènes conçus professionnellement pour créer un contenu promotionnel captivant.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une publicité vidéo dynamique de 45 secondes destinée aux responsables marketing cherchant à amplifier leur présence sur les réseaux sociaux. Le style visuel et audio doit être dynamique et engageant, avec des couleurs vives et un jingle contemporain accrocheur. Démontrez comment les avatars IA de HeyGen et ses capacités de génération de voix off peuvent être utilisés pour produire des publicités vidéo accrocheuses qui se démarquent, faisant de lui un créateur de vidéos promotionnelles en ligne idéal pour des campagnes variées.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo explicative convaincante de 60 secondes pour les startups et les marketeurs individuels qui ont besoin de créer des vidéos marketing professionnelles sans compétences techniques étendues. Adoptez un style visuel inspirant et accessible, accompagné d'une narration claire et encourageante et d'une musique de fond douce. Mettez en avant le support de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen et sa gamme de modèles et de scènes, illustrant comment ce créateur de vidéos promotionnelles simplifie l'ensemble du processus, permettant à quiconque de créer facilement du contenu de haute qualité.
Exemple de Prompt 3
Réalisez un clip promotionnel percutant de 25 secondes pour les entreprises priorisant des solutions économiques pour leurs besoins continus en contenu. La vidéo doit avoir un style visuel corporatif moderne et efficace, avec des coupes rapides et une voix off professionnelle et autoritaire. Montrez comment HeyGen agit comme un éditeur vidéo IA, générant rapidement plusieurs vidéos promotionnelles percutantes en utilisant sa fonctionnalité de texte en vidéo à partir d'un script, prouvant ainsi qu'il est un puissant générateur de vidéos promotionnelles pour le commerce de détail.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos Promotionnelles pour le Commerce de Détail

Transformez des idées de produits en vidéos promotionnelles captivantes pour le commerce de détail avec l'IA. Notre plateforme intuitive simplifie la création de vidéos, vous aidant à présenter efficacement vos produits et à engager votre audience.

1
Step 1
Créez Votre Script Vidéo
Commencez par écrire ou générer un script captivant pour votre promotion de détail. Nos outils alimentés par l'IA peuvent vous aider à élaborer un langage précis pour les produits, fournissant une base solide pour votre vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez les Visuels et la Voix Off
Améliorez votre script avec des visuels engageants de notre vaste bibliothèque de médias. Ajoutez des voix off professionnelles en utilisant notre fonctionnalité de génération de voix off pour donner vie à l'histoire de votre produit.
3
Step 3
Appliquez le Branding et le Style
Personnalisez votre vidéo avec des contrôles de branding tels que les logos et les couleurs. Utilisez nos modèles conçus professionnellement pour garantir un aspect soigné qui s'aligne avec l'esthétique de votre marque de détail.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Promo
Finalisez votre vidéo promotionnelle de détail en l'exportant dans le ratio d'aspect souhaité. Votre vidéo de haute qualité est maintenant prête à être partagée sur diverses plateformes de réseaux sociaux et boutiques e-commerce.

Présentez des Histoires de Réussite Client

Renforcez la confiance et la crédibilité en transformant les témoignages clients en présentations vidéo captivantes alimentées par l'IA pour votre marque.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos promotionnelles pour le commerce de détail ?

HeyGen agit comme un générateur de vidéos promotionnelles intuitif basé sur l'IA, transformant votre texte ou script en vidéos promotionnelles captivantes sans effort. Profitez de modèles conçus professionnellement et d'outils alimentés par l'IA pour une création vidéo intelligente et facile, simplifiant considérablement vos efforts marketing.

Quelles options de personnalisation sont disponibles pour les vidéos promotionnelles dans HeyGen ?

HeyGen offre des outils de personnalisation de marque robustes, vous permettant d'adapter chaque aspect de vos vidéos marketing. Intégrez facilement votre logo, vos couleurs de marque, du texte animé, et choisissez parmi une riche bibliothèque de photos et vidéos de stock pour créer un contenu promotionnel unique et percutant.

HeyGen peut-il générer des scripts et des voix off pour mes publicités vidéo ?

Oui, HeyGen améliore votre processus de création de vidéos promotionnelles en offrant des scripts générés par l'IA et une génération de voix off fluide. Notre plateforme utilise des capacités de médias génératifs pour vous aider à créer des récits engageants et un audio professionnel pour vos publicités vidéo rapidement et efficacement.

Comment HeyGen soutient-il la création de vidéos promotionnelles pour diverses plateformes ?

HeyGen soutient la création de vidéos promotionnelles polyvalentes optimisées pour diverses plateformes, y compris les publicités vidéo sur les réseaux sociaux. Adaptez facilement vos vidéos marketing avec un redimensionnement des ratios d'aspect et ajoutez des sous-titres/légendes pour maximiser la portée et l'engagement sur tous vos canaux numériques.

