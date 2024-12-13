Imaginez une vidéo dynamique de 45 secondes, ciblant les entrepreneurs du e-commerce et les propriétaires de petites entreprises, montrant comment révolutionner la présentation des produits. Le style visuel doit être élégant et moderne, avec des transitions rapides et une bande sonore professionnelle et motivante. Mettez en avant un avatar AI expliquant comment le studio photo AI de HeyGen, combiné avec des modèles générés par AI, permet de créer des visuels époustouflants pour n'importe quel produit, réduisant considérablement les coûts des séances photo traditionnelles. Soulignez la facilité de créer des images convaincantes sur modèle avec les avatars AI de HeyGen, transformant les concepts en réalité visuelle en quelques minutes.

