Boostez vos ventes avec un générateur de vidéos promo de restaurant AI

Créez rapidement des vidéos marketing alimentaires professionnelles en utilisant divers modèles pour des designs appétissants et de marque.

505/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une invitation chaleureuse et conviviale de 45 secondes pour un créateur de vidéos marketing de restaurant, destinée aux familles et aux membres de la communauté locale, en mettant en avant une offre spéciale de repas familial hebdomadaire. Les visuels doivent évoquer une atmosphère cosy et amicale avec des clients heureux profitant de leurs repas, accompagnés d'une musique de fond acoustique joyeuse et d'une voix off amicale. Utilisez les modèles et scènes étendus de HeyGen pour assembler rapidement un récit visuel attrayant.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo promotionnelle élégante de 60 secondes destinée aux gourmets exigeants et aux consommateurs conscients, explorant la philosophie du champ à l'assiette et les ingrédients artisanaux d'un restaurant haut de gamme. Le style visuel doit être sophistiqué et raffiné, mettant en avant des présentations artistiques et des aperçus de l'approvisionnement en ingrédients, le tout sur une musique jazz d'ambiance avec une voix off professionnelle et apaisante. Renforcez votre message avec la génération de voix off de HeyGen pour garantir une narration claire et de haute qualité.
Exemple de Prompt 3
Générez un spot vidéo AI concis et attrayant de 30 secondes pour les réseaux sociaux, ciblant le grand public et les potentiels convives, mettant en avant les nouveaux plats irrésistibles du menu saisonnier d'un restaurant. Le style visuel doit être propre, net et très appétissant avec des gros plans rapides et alléchants de chaque plat, soutenus par une musique de fond contemporaine et légère. Assurez une accessibilité et une portée maximales en intégrant les sous-titres/captions de HeyGen pour mettre en avant les descriptions clés du menu.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le générateur de vidéos promo de restaurant AI

Créez facilement des vidéos promotionnelles captivantes pour votre restaurant en utilisant l'AI, conçues pour mettre en avant votre menu et attirer plus de clients.

1
Step 1
Sélectionnez un modèle
Choisissez parmi une variété de modèles conçus professionnellement pour lancer votre vidéo promotionnelle, parfaitement adaptés pour mettre en avant vos délicieux plats et l'ambiance de votre restaurant.
2
Step 2
Personnalisez vos visuels
Améliorez votre vidéo avec des designs appétissants et de marque. Ajoutez votre logo, ajustez les couleurs et intégrez des visuels époustouflants pour refléter le style unique de votre restaurant.
3
Step 3
Générez votre script et voix off
Utilisez notre fonctionnalité de transformation de texte en vidéo pour donner vie à votre message. Générez facilement des voix off naturelles qui communiquent clairement les offres et promotions de votre restaurant.
4
Step 4
Exportez pour les réseaux sociaux
Finalisez les vidéos marketing de votre restaurant et exportez-les dans divers formats d'aspect, optimisés pour le partage sur toutes vos plateformes de réseaux sociaux afin d'atteindre un public plus large.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en avant les témoignages clients avec AI

.

Renforcez la confiance et attirez plus de clients en transformant facilement les retours positifs des clients en histoires vidéo convaincantes.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment le générateur de vidéos promo de restaurant AI de HeyGen peut-il améliorer mes vidéos marketing alimentaires ?

HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos marketing alimentaires captivantes, en exploitant ses capacités de créateur de vidéos AI. Vous pouvez rapidement générer des vidéos promotionnelles professionnelles mettant en avant vos délicieux plats et des designs appétissants et de marque, idéales pour présenter votre restaurant.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour créer des vidéos marketing de restaurant engageantes ?

HeyGen propose un créateur de vidéos AI robuste avec des fonctionnalités telles que la transformation de texte en vidéo et la génération avancée de voix off. Utilisez des modèles préconçus et une vaste bibliothèque de médias de photos et vidéos de stock pour créer facilement des vidéos marketing percutantes.

HeyGen peut-il aider mon restaurant à créer des vidéos de marque pour les réseaux sociaux ?

Absolument ! HeyGen vous permet de produire des vidéos promotionnelles de haute qualité et de marque, parfaitement optimisées pour les plateformes de réseaux sociaux. Intégrez facilement votre logo et vos couleurs de marque pour que vos vidéos marketing reflètent constamment l'identité unique de votre restaurant.

HeyGen prend-il en charge divers éléments visuels pour les vidéos promotionnelles de restaurant ?

Oui, HeyGen vous permet d'intégrer une large gamme d'éléments visuels dans vos vidéos promotionnelles de restaurant, y compris une vaste bibliothèque de photos et vidéos de stock. Exploitez des visuels AI puissants pour mettre en avant vos plats et créer un contenu véritablement appétissant.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo