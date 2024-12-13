Découvrez comment créer des vidéos explicatives captivantes de 30 secondes pour les dernières offres de votre restaurant, ciblant les propriétaires de restaurants occupés et les responsables marketing. Adoptez un style visuel lumineux et moderne avec une bande sonore entraînante et une voix off claire et enthousiaste pour mettre en avant la facilité d'utilisation d'un générateur explicatif de restaurant par IA. Exploitez la capacité de HeyGen à transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour convertir vos messages marketing en contenu engageant avec des avatars IA sans effort, idéal pour les promotions sur les réseaux sociaux.

