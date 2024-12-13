Générateur de Notes de Version AI : Automatisez Vos Changements

Automatisez la documentation avec des résumés alimentés par AI, rendant les mises à jour de produit simples et rapides grâce à une intégration transparente avec GitHub et Jira.

Produisez une vidéo didactique de 60 secondes à destination des développeurs de logiciels et des chefs de produit, démontrant comment notre générateur de notes de version AI s'intègre parfaitement avec GitHub pour exploiter les capacités d'automatisation. Le style visuel doit être élégant et professionnel, avec des enregistrements d'écran de l'intégration accompagnés d'une voix off autoritaire générée par la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo promotionnelle de 90 secondes destinée aux responsables techniques et ingénieurs DevOps, illustrant comment notre générateur de notes de version de produit aide à rationaliser vos publications en se connectant à Jira. Adoptez une approche visuelle énergique de type infographie avec des superpositions de texte dynamiques et une voix off claire et informative, enrichie par la génération de voix off de HeyGen et des sous-titres/captions automatiques.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo explicative de 2 minutes pour les rédacteurs techniques et les chefs de projet, détaillant l'efficacité des résumés automatisés par AI pour l'automatisation de la documentation. Le style visuel doit être propre et étape par étape, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen et le support étendu de la bibliothèque de médias/stock pour illustrer l'interface conviviale, accompagnée d'une narration calme et précise.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo d'annonce de 45 secondes pour les petites équipes de développement logiciel et les fondateurs de startups, mettant en avant la facilité avec laquelle vous pouvez générer des notes de version et les publier en tant que notes de version hébergées, notamment avec notre plan d'introduction gratuit. Adoptez un style visuel moderne et inspirant avec des animations vibrantes et un avatar AI accessible, en tirant parti du redimensionnement des ratios d'aspect et des exportations de HeyGen pour une diffusion multi-plateforme.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Notes de Version AI

Transformez sans effort vos mises à jour de produit en notes de version claires et complètes grâce à une automatisation intelligente, assurant que votre audience reste informée.

1
Step 1
Sélectionner les Intégrations
Connectez vos outils de gestion de projet préférés, tels que Jira ou GitHub, pour recueillir automatiquement les mises à jour et données pertinentes pour vos notes de version.
2
Step 2
Générer un Brouillon
Exploitez les capacités de génération automatique pour rédiger rapidement vos notes de version, en résumant les changements clés et les nouvelles fonctionnalités basées sur les données connectées.
3
Step 3
Personnaliser le Contenu
Affinez et éditez le brouillon généré par AI pour l'aligner avec la voix de votre marque et vos besoins de communication spécifiques, en utilisant une interface conviviale pour des ajustements sans effort.
4
Step 4
Publier les Notes
Finalisez vos notes de version et publiez-les ou exportez-les facilement en tant que changelog complet vers vos plateformes ou audiences souhaitées.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Promouvoir les Nouvelles Fonctionnalités de Produit

Développez des annonces vidéo à fort impact pour commercialiser efficacement vos dernières sorties et fonctionnalités de produit.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen utilise-t-il l'AI pour une production vidéo efficace ?

HeyGen révolutionne la création vidéo en utilisant des avatars AI avancés et une fonctionnalité puissante de texte à vidéo. Cela permet aux utilisateurs de transformer des scripts en vidéos de qualité professionnelle rapidement et efficacement, simplifiant considérablement le flux de production.

Quels contrôles de branding sont disponibles pour personnaliser les vidéos dans HeyGen ?

HeyGen offre des contrôles de branding étendus pour s'assurer que vos vidéos s'alignent parfaitement avec votre identité. Vous pouvez facilement incorporer votre logo, ajuster les schémas de couleurs et intégrer des médias spécifiques pour maintenir une présence de marque cohérente sur tout votre contenu.

HeyGen peut-il adapter le contenu vidéo pour différentes plateformes et tailles d'écran ?

Oui, HeyGen propose un redimensionnement robuste des ratios d'aspect et diverses options d'exportation. Cette capacité permet aux utilisateurs d'optimiser leur contenu vidéo pour diverses plateformes et appareils, garantissant un impact maximal et une accessibilité pour chaque audience.

Quels éléments multimédias peuvent être intégrés dans les vidéos créées avec HeyGen ?

HeyGen prend en charge une gamme complète d'éléments multimédias, y compris l'accès à une riche bibliothèque de médias et de contenu stock. De plus, les utilisateurs peuvent utiliser la génération de voix off intégrée et les sous-titres/captions automatiques pour créer des expériences vidéo dynamiques et engageantes sans effort.

