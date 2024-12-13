Générateur de Vidéos de Recrutement par IA : Créez un Contenu de Recrutement Engagé

Révolutionnez l'acquisition de talents avec des vidéos de recrutement captivantes, en utilisant de puissants avatars IA pour engager les meilleurs candidats.

Créez une vidéo dynamique de 30 secondes démontrant comment les équipes RH peuvent révolutionner leur processus de recrutement en utilisant un générateur de vidéos de recrutement par IA. Ciblez les professionnels des RH et les recruteurs avec un style visuel rapide et inspirant, mettant en avant des extraits de la culture d'entreprise vibrante et une voix off professionnelle et entraînante. Mettez en avant l'efficacité de l'utilisation des modèles et scènes de HeyGen pour produire rapidement des vidéos de recrutement captivantes qui attirent les meilleurs talents.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une vidéo explicative soignée de 45 secondes conçue pour les spécialistes de l'acquisition de talents et les équipes marketing, axée sur la puissance des vidéos de marque employeur créées avec l'IA. Le style visuel doit être élégant et professionnel, avec des avatars IA diversifiés présentant différents départements de l'entreprise, accompagnés d'une voix off calme et rassurante. Démontrez comment les avatars IA de HeyGen offrent une personnalisation inégalée pour représenter parfaitement l'identité unique d'une marque.
Exemple de Prompt 2
Développez un tutoriel amical de 60 secondes destiné aux propriétaires de petites et moyennes entreprises et aux recruteurs novices en création vidéo, montrant comment un générateur de vidéos par IA simplifie le processus. Adoptez un style visuel accessible avec des graphiques animés engageants et une voix off enthousiaste, rendant les fonctionnalités complexes simples. Soulignez comment les sous-titres/captions automatiques de HeyGen assurent une portée maximale pour les vidéos de recrutement sur les réseaux sociaux.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo promotionnelle dynamique de 30 secondes pour les créateurs de contenu et les responsables RH, illustrant la transformation fluide des descriptions de poste en vidéos de recrutement captivantes. Le style visuel doit être moderne et énergique, utilisant des effets de texte à l'écran vibrants qui se transforment en clips vidéo professionnels, soutenus par une voix off motivante. Mettez en avant la capacité de HeyGen à transformer le texte en vidéo à partir d'un script et la génération de voix off de haute qualité, permettant une production de contenu rapide sans besoin d'équipement de caméra.
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionnent les Générateurs de Vidéos de Recrutement par IA

Créez facilement des vidéos de recrutement convaincantes et améliorez votre marque employeur avec la génération de vidéos par IA, attirant efficacement les meilleurs talents.

1
Step 1
Créez Votre Script Vidéo
Commencez par rédiger votre script pour la vidéo de recrutement. Concentrez-vous sur les messages clés pour l'acquisition de talents. Vous pouvez ensuite utiliser votre script pour générer votre vidéo, économisant ainsi un temps considérable dans la création vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar IA et Modèle
Améliorez votre message en choisissant parmi une gamme diversifiée d'avatars IA réalistes et de modèles professionnels. Ces éléments vous aident à créer des vidéos captivantes qui reflètent votre marque employeur.
3
Step 3
Ajoutez Personnalisation et Voix Off
Personnalisez davantage votre vidéo en ajoutant les couleurs et le logo de votre marque. Générez des voix off engageantes pour transmettre clairement votre message, assurant que vos vidéos de recrutement résonnent avec les candidats.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Finalisez votre vidéo de recrutement par IA en générant des sous-titres automatiques, puis exportez-la dans divers ratios d'aspect adaptés aux plateformes comme les réseaux sociaux. Cela rend vos vidéos de marque employeur accessibles et percutantes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez l'Intégration et la Formation des Candidats

Développez des vidéos IA personnalisées pour une intégration fluide et un développement continu des compétences, améliorant la rétention et l'engagement des nouvelles recrues.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de recrutement ?

HeyGen est un générateur de vidéos de recrutement par IA avancé qui transforme les scripts textuels en vidéos professionnelles. Les utilisateurs peuvent choisir parmi une gamme diversifiée d'avatars IA et générer des voix off réalistes, simplifiant considérablement le processus de création vidéo pour l'acquisition de talents.

HeyGen peut-il aider à améliorer notre marque employeur grâce à des vidéos personnalisées ?

Absolument, HeyGen permet aux entreprises de créer des vidéos de marque employeur percutantes avec de nombreuses options de personnalisation. Vous pouvez utiliser des modèles prêts à l'emploi, intégrer le logo et les couleurs de votre marque, et vous assurer que chaque vidéo reflète votre culture d'entreprise unique.

Quelles fonctionnalités rendent le générateur de vidéos par IA de HeyGen efficace pour engager les audiences ?

Le générateur de vidéos par IA de HeyGen est conçu pour produire des vidéos captivantes grâce à des fonctionnalités telles que les sous-titres automatiques et le redimensionnement polyvalent des ratios d'aspect. Cela garantit que votre contenu est accessible et optimisé pour diverses plateformes, capturant efficacement l'attention du public.

Est-il facile de produire des vidéos de haute qualité avec HeyGen sans expérience préalable ?

Oui, HeyGen rend la création de vidéos professionnelles accessible à tous, indépendamment de l'expérience préalable. Avec des outils intuitifs, une riche bibliothèque multimédia et une sélection d'avatars IA, vous pouvez rapidement produire des vidéos soignées à partir de zéro ou en utilisant des modèles préconstruits.

