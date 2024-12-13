Créateur de vidéos publicitaires de recrutement AI : Attirez les meilleurs talents
Créez des descriptions de poste vidéo performantes qui résonnent avec les candidats, en utilisant des avatars AI puissants pour une touche personnalisée.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo dynamique de 45 secondes destinée aux propriétaires de petites et moyennes entreprises et aux coordinateurs de recrutement, démontrant la simplicité de produire des vidéos de recrutement professionnelles. Le style visuel doit être moderne et convivial, utilisant 'Texte-à-vidéo à partir de script' pour générer rapidement des descriptions de poste vidéo engageantes. Incluez une musique de fond entraînante et un texte parlé clair pour souligner la facilité de communication des postes ouverts et de la culture d'entreprise de manière efficace.
Produisez une vidéo énergique de 60 secondes pour les agences de marketing et les recruteurs sur les réseaux sociaux, illustrant comment créer des publicités de recrutement accrocheuses pour diverses plateformes. Le style visuel doit être rapide et attrayant avec des coupes rapides et du texte à l'écran, tout en incorporant des 'Sous-titres/légendes' pour une accessibilité et un engagement maximum dans les campagnes de recrutement sur les réseaux sociaux. Une voix off professionnelle et convaincante doit guider le spectateur à travers les avantages.
Concevez une vidéo élégante de 30 secondes pour les recruteurs d'entreprise et les équipes d'acquisition de talents, mettant en avant le processus simplifié d'un créateur de vidéos AI. Le style visuel doit être efficace et épuré, soulignant la facilité d'utilisation des 'Modèles & scènes' de HeyGen pour produire rapidement du contenu de recrutement de haute qualité et améliorer l'automatisation du flux de travail. L'audio doit maintenir un ton clair et instructif, axé sur la rapidité et l'efficacité.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des publicités de recrutement à fort impact.
Produisez rapidement des publicités vidéo gagnantes qui attirent les meilleurs candidats et améliorent vos efforts de recrutement.
Boostez le recrutement sur les réseaux sociaux.
Générez facilement des vidéos captivantes pour les réseaux sociaux afin d'élargir votre portée et d'engager les potentiels candidats là où ils passent leur temps.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos publicitaires de recrutement AI ?
HeyGen vous permet de générer rapidement des vidéos publicitaires de recrutement AI professionnelles en utilisant des avatars AI avancés et la technologie texte-à-vidéo, transformant vos scripts en récits visuels convaincants pour vos campagnes publicitaires de recrutement.
Quel rôle jouent les avatars AI dans la création de vidéos de recrutement engageantes ?
Les avatars AI diversifiés de HeyGen donnent vie à vos vidéos de recrutement, offrant une manière dynamique et relatable de présenter la culture de votre entreprise et d'améliorer vos vidéos de marque employeur sans avoir besoin d'acteurs ou de production extensive.
HeyGen peut-il m'aider à créer rapidement des publicités de recrutement de haute qualité ?
Absolument. HeyGen offre une plateforme intuitive avec des modèles de vidéos personnalisables et des voix off professionnelles, vous permettant de produire efficacement et rapidement des publicités vidéo gagnantes pour le recrutement.
Comment HeyGen soutient-il la création de contenu diversifié pour le recrutement et la marque employeur ?
HeyGen vous permet de créer divers types de contenu, des vidéos de marque employeur engageantes et des descriptions de poste vidéo détaillées à du contenu UGC percutant pour le recrutement sur les réseaux sociaux, garantissant que votre message atteint les bons candidats.