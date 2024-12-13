Générateur de vidéos publicitaires de recrutement par IA : Recrutez plus vite, mieux
Créez instantanément des publicités de recrutement convaincantes avec des avatars IA réalistes, améliorant la narration de votre marque employeur et engageant efficacement les candidats.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez une vidéo inspirante de 45 secondes destinée aux équipes marketing et aux propriétaires de petites entreprises cherchant à améliorer leurs efforts d'acquisition de talents. L'esthétique visuelle doit être engageante et dynamique, avec des scénarios réels de candidats s'épanouissant dans des rôles divers, entrecoupés d'avatars IA soignés délivrant des messages clés. La musique d'accompagnement doit être motivante. Illustrez comment les avatars IA de HeyGen peuvent représenter une narration authentique de la marque employeur, rendant chaque campagne de création de vidéos publicitaires IA percutante et personnelle.
Développez une vidéo informative de 60 secondes conçue pour les équipes de communication d'entreprise expliquant la puissance de l'IA dans la création vidéo. La présentation visuelle doit être claire et professionnelle, utilisant des graphiques épurés et des exemples de divers modèles de vidéos publicitaires. Une génération de voix off autoritaire et articulée doit guider le spectateur à travers les fonctionnalités, démontrant à quelle vitesse un générateur de texte-à-vidéo peut produire du contenu de haute qualité sans production extensive. Le ton général doit être éducatif mais engageant.
Créez une vidéo concise de 15 secondes parfaite pour les gestionnaires de réseaux sociaux et les spécialistes de l'acquisition de talents cherchant un contenu rapide et partageable. Cette vidéo doit présenter un style visuel rapide avec des superpositions de texte audacieuses et une musique de fond énergique, se concentrant sur un message de recrutement puissant. Mettez en avant comment le générateur de vidéos IA efficace de HeyGen permet une création de contenu rapide, en soulignant l'importance des sous-titres/captions pour une visualisation silencieuse sur les plateformes sociales, rendant chaque publication instantanément accessible et percutante.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Comment fonctionne le générateur de vidéos publicitaires de recrutement par IA
Transformez sans effort votre message de recrutement en vidéos publicitaires convaincantes grâce à la technologie IA. Créez un contenu engageant et conforme à votre marque pour attirer les meilleurs talents plus rapidement.
Cas d'Utilisation
Production rapide de publicités de recrutement.
Générez rapidement des vidéos publicitaires de recrutement performantes en utilisant l'IA, accélérant vos campagnes d'acquisition de talents.
Vidéos de recrutement social engageantes.
Produisez des vidéos et clips captivants pour les réseaux sociaux en quelques minutes pour attirer les meilleurs talents et renforcer votre marque employeur.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos publicitaires par IA ?
HeyGen simplifie la production de vidéos publicitaires par IA en transformant des scripts en vidéos publicitaires professionnelles avec des avatars IA photoréalistes et des capacités avancées de générateur de texte-à-vidéo, parfait pour les campagnes sur les réseaux sociaux.
HeyGen peut-il aider à développer des vidéos de narration de marque employeur uniques ?
Oui, HeyGen permet une narration de marque employeur convaincante grâce à des avatars IA personnalisés et une automatisation créative. Vous pouvez utiliser des modèles de vidéos publicitaires et des scripts personnalisés pour mettre en valeur votre marque efficacement.
Quel type d'avatars IA HeyGen propose-t-il pour la création de vidéos publicitaires ?
HeyGen propose une gamme diversifiée d'avatars IA, y compris des têtes parlantes réalistes, que vous pouvez utiliser pour vos besoins de générateur de vidéos publicitaires de recrutement. Ces avatars IA donnent vie à votre script, améliorant votre production publicitaire avec des présentateurs professionnels.
Quelle est l'efficacité du générateur de texte-à-vidéo de HeyGen pour une production rapide de publicités ?
Le générateur de texte-à-vidéo de HeyGen est exceptionnellement efficace, permettant aux utilisateurs de convertir rapidement n'importe quel script en contenu vidéo de haute qualité. Cette technologie IA accélère considérablement les processus de production publicitaire et d'automatisation créative pour toutes vos campagnes.