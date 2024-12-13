Créateur de vidéos d'annonces immobilières AI : Créez des vidéos professionnelles de propriétés
Créez des visites vidéo professionnelles en quelques minutes sans tracas. Notre fonctionnalité Texte-à-vidéo à partir de script rend la production vidéo rapide sans effort.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Concevez une visite vidéo photoréaliste de 45 secondes sur mesure pour les professionnels de l'immobilier commercialisant des propriétés de luxe. La vidéo doit avoir un style visuel sophistiqué et cinématographique avec une musique élégante, utilisant les avatars AI de HeyGen pour présenter les détails de la propriété, et incorporant un branding personnalisé de manière fluide pour une sensation haut de gamme.
Produisez un reel de 15 secondes conçu pour les marketeurs immobiliers afin d'augmenter l'engagement sur les réseaux sociaux pour une nouvelle annonce. Le style visuel doit être dynamique et vertical, avec des coupes rapides et une musique de fond accrocheuse, avec des sous-titres automatiques de HeyGen pour garantir l'accessibilité et l'impact sur des plateformes comme Instagram, le rendant idéal pour une consommation rapide.
Générez une vidéo de mise en avant de propriété de 60 secondes en utilisant le créateur de vidéos d'annonces immobilières AI, parfait pour les professionnels de l'immobilier qui n'ont pas besoin de filmer. La vidéo doit adopter un style narratif informatif et détaillé, complété par un texte-à-vidéo chaleureux et invitant expliquant chaque pièce, et utilisant la bibliothèque de médias/stock pour transformer des photos statiques en une présentation engageante pour les acheteurs potentiels.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Annonces de Propriétés à Fort Impact.
Générez rapidement des annonces vidéo convaincantes pour les annonces immobilières afin d'attirer et de convertir plus d'acheteurs potentiels.
Produisez des Visites de Propriétés Engagées pour les Réseaux Sociaux.
Créez sans effort des vidéos courtes captivantes pour les réseaux sociaux afin d'augmenter la visibilité et l'engagement des propriétés.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos immobilières professionnelles ?
Le Générateur de Vidéos AI de HeyGen pour les Annonces Immobilières vous permet de produire rapidement des vidéos de qualité professionnelle. Vous pouvez utiliser des modèles prêts à l'emploi, télécharger des photos et personnaliser le texte et la musique pour créer des vidéos cinématographiques immersives qui attirent plus d'acheteurs.
HeyGen élimine-t-il le besoin de tournage traditionnel dans la production de vidéos immobilières ?
Oui, HeyGen simplifie la création de vidéos immobilières. Avec notre plateforme, vous pouvez transformer des images statiques en visites vidéo dynamiques, éliminant le besoin de tournage traditionnel et d'une expérience approfondie en montage vidéo.
Puis-je personnaliser le branding et le style de mes vidéos marketing immobilières avec HeyGen ?
Absolument. HeyGen offre des contrôles de branding robustes, vous permettant de personnaliser le style et le format de votre vidéo, y compris les logos, les couleurs et les modèles prêts à l'emploi, pour que vos vidéos d'annonces immobilières reflètent l'identité unique de votre marque.
Quelles sont les capacités de sortie de HeyGen pour les visites vidéo professionnelles ?
HeyGen vous permet de télécharger des vidéos finies dans divers formats d'aspect, optimisés pour une distribution multi-plateformes. Créez facilement des reels accrocheurs et des visites vidéo professionnelles à partager sur les réseaux sociaux et les plateformes MLS, atteignant efficacement un public plus large.