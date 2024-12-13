Générateur de Vidéos d'Annonces Immobilières AI

Transformez les photos de propriétés en vidéos marketing professionnelles avec une production vidéo rapide grâce à des modèles personnalisables.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo convaincante de 60 secondes destinée aux agences immobilières cherchant à rehausser leur marque avec des vidéos de qualité professionnelle. L'esthétique visuelle doit être raffinée et haut de gamme, utilisant des mouvements de caméra fluides et des prises de vue de propriétés luxueuses, accompagnées d'une musique de fond apaisante et inspirante. Mettez en avant les nombreux modèles et scènes de HeyGen, démontrant comment ils simplifient la création de contenu marketing soigné pour des annonces variées.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo percutante de 30 secondes pour les marketeurs immobiliers et les gestionnaires de réseaux sociaux, illustrant comment HeyGen facilite les visites virtuelles engageantes pour les campagnes sur les réseaux sociaux. Adoptez un style visuel dynamique, axé sur le mobile, avec des visites de propriétés lumineuses et accueillantes, accompagnées d'une musique tendance et entraînante. Montrez la puissance du redimensionnement et des exportations au format d'HeyGen pour optimiser le contenu vidéo pour diverses plateformes sociales sans effort.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo inspirante de 50 secondes destinée aux agents individuels et aux petites entreprises immobilières, mettant en avant la commodité du logiciel de photo à vidéo AI où aucun tournage n'est requis. La présentation visuelle doit être lumineuse et encourageante, passant sans heurt des photos de propriétés statiques à des segments vidéo dynamiques, avec une ambiance sonore chaleureuse et accueillante. Illustrez comment les avatars AI de HeyGen peuvent narrer les points forts des propriétés, ajoutant une touche personnalisée sans avoir besoin d'un présentateur physique.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail



Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos d'Annonces Immobilières AI

Transformez rapidement vos photos et détails de propriétés en visites vidéo époustouflantes et professionnelles avec une plateforme vidéo alimentée par l'AI, améliorant vos annonces et attirant plus d'acheteurs.

1
Step 1
Téléchargez Vos Photos et Détails d'Annonces
Commencez par télécharger des photos de haute qualité de votre propriété. Fournissez les détails et descriptions clés de l'annonce qui formeront la base de vos vidéos de qualité professionnelle.
2
Step 2
Sélectionnez un Modèle Professionnel
Choisissez parmi une variété de modèles professionnels et personnalisables optimisés pour les vidéos immobilières. Ces modèles intègrent vos photos et textes téléchargés de manière transparente.
3
Step 3
Appliquez Votre Branding et Style
Personnalisez votre vidéo en appliquant le logo, les couleurs et la police préférés de votre marque à l'aide des contrôles de branding personnalisables. Améliorez l'attrait visuel avec des mouvements de caméra fluides et des superpositions de texte engageantes.
4
Step 4
Générez et Partagez Votre Vidéo
Une fois tout en place, générez votre vidéo d'annonce immobilière AI en quelques minutes. Exportez-la dans divers formats d'aspect pour une production vidéo rapide, prête pour les campagnes sur les réseaux sociaux, les visites virtuelles ou votre site web.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez les Propriétés avec des Visites Vidéo Engagées

Transformez les photos de propriétés en vidéos immobilières AI professionnelles et engageantes pour des visites virtuelles et des tours.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il transformer les annonces immobilières en vidéos marketing engageantes ?

HeyGen fonctionne comme un générateur de vidéos d'annonces immobilières AI, vous permettant de créer des vidéos de qualité professionnelle pour vos propriétés sans nécessiter de tournage. Utilisez des modèles personnalisables pour transformer rapidement vos annonces en vidéos marketing engageantes.

Puis-je utiliser des photos existantes pour créer des vidéos immobilières avec HeyGen ?

Absolument ! HeyGen est un puissant logiciel de photo à vidéo AI qui vous permet de télécharger des photos de vos annonces immobilières et de les convertir en vidéos dynamiques. Cela garantit une production vidéo rapide pour tous vos besoins en marketing immobilier.

Quelles options créatives HeyGen offre-t-il pour le branding de mes vidéos marketing immobilières ?

HeyGen propose de nombreuses options créatives pour un branding personnalisable, vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs préférées dans des vidéos de qualité professionnelle. Profitez de nos modèles personnalisables pour produire un contenu unique pour les visites virtuelles et les campagnes sur les réseaux sociaux.

Comment HeyGen facilite-t-il la production de vidéos marketing immobilières de haute qualité ?

HeyGen est une plateforme vidéo alimentée par l'AI qui simplifie la création de vidéos, agissant comme un créateur de vidéos immobilières efficace. Avec des fonctionnalités telles que les avatars AI, le texte à vidéo à partir de script, et les voix off générées automatiquement, vous pouvez obtenir des résultats professionnels avec des mouvements de caméra fluides sans effort.

