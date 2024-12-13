Générateur Immobilier AI : Créez des Annonces Parfaites Rapidement

Permettez aux agents immobiliers et gestionnaires de biens de créer des annonces captivantes avec des descriptions générées par AI, puis améliorez la portée avec des modèles et scènes puissants.

Imaginez générer sans effort des annonces captivantes en quelques instants ! Cette vidéo de 45 secondes s'adresse aux agents immobiliers, montrant comment notre générateur immobilier AI simplifie leur flux de travail. Visuellement, elle présente des animations modernes et élégantes mettant en avant la création rapide de contenu, accompagnées d'une voix off dynamique et professionnelle. La fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen rend la production de ce type de contenu marketing percutant un jeu d'enfant.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Gestionnaires de biens, boostez votre portefeuille avec du contenu de haute qualité ! Cette vidéo didactique de 60 secondes démontre comment notre générateur de descriptions d'annonces immobilières vous permet de créer instantanément des descriptions captivantes. Le style visuel est dynamique et efficace, utilisant des coupes rapides et du texte à l'écran pour souligner la rapidité et la qualité, le tout sur une musique de fond inspirante. En utilisant les avatars AI de HeyGen, cette vidéo apporte une touche humaine à une démonstration technique.
Exemple de Prompt 2
Découvrez la puissance d'un outil alimenté par l'AI pour révolutionner vos annonces immobilières et la création de contenu ! Ce spot vibrant de 30 secondes est conçu pour les professionnels de l'immobilier désireux de se démarquer. Visuellement, attendez-vous à des scènes lumineuses et engageantes présentant diverses options de modèles et des résultats créatifs, présentés avec une voix off amicale et enthousiaste. La fonctionnalité de modèles et scènes de HeyGen permet des possibilités créatives infinies dans la production vidéo.
Exemple de Prompt 3
Êtes-vous fatigué du syndrome de la page blanche lors de la rédaction de descriptions d'annonces immobilières ? Notre vidéo de 50 secondes offre une solution claire aux agents et courtiers immobiliers occupés. Elle commence par un ton empathique, dépeignant la frustration de l'écriture manuelle, puis passe à une démonstration élégante et orientée solution de notre générateur immobilier AI. L'audio présente une voix off apaisante mais confiante, assurant la clarté. Avec la génération de voix off de HeyGen, vous pouvez facilement ajouter une narration professionnelle pour expliquer des fonctionnalités complexes.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur Immobilier AI

Exploitez notre outil alimenté par l'AI pour créer des descriptions d'annonces immobilières professionnelles et les transformer sans effort en présentations vidéo engageantes.

1
Step 1
Créez Votre Script d'Annonce
Commencez par entrer les détails clés de la propriété dans notre outil alimenté par l'AI. Il générera un brouillon pour vos descriptions d'annonces immobilières, servant de base pour votre contenu vidéo en utilisant la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen.
2
Step 2
Personnalisez et Améliorez
Affinez le texte généré par l'AI pour créer des annonces captivantes, en veillant à utiliser un langage précis pour le produit. Utilisez ce contenu poli pour générer une "Génération de voix off" naturelle et engageante pour votre vidéo d'annonce.
3
Step 3
Visualisez Votre Propriété
Donnez vie à votre description immobilière en sélectionnant un avatar AI approprié pour la présenter. Combinez le script affiné et la voix off avec des éléments visuels, transformant le texte en une visite dynamique de la propriété.
4
Step 4
Publiez Votre Vidéo d'Annonce
Une fois votre vidéo engageante terminée, utilisez la fonctionnalité "Redimensionnement et exportation des ratios d'aspect" pour l'optimiser pour diverses plateformes. Partagez votre contenu professionnel et de haute qualité avec les acheteurs et locataires potentiels.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Formation Améliorée des Agents sur les Outils AI

.

Améliorez la formation des agents immobiliers sur l'utilisation des générateurs immobiliers AI en créant des vidéos AI informatives et engageantes pour un apprentissage amélioré.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il transformer mes annonces immobilières ?

HeyGen est un outil alimenté par l'AI qui convertit vos descriptions d'annonces immobilières en contenu vidéo engageant en utilisant des avatars AI et la technologie de texte en vidéo. Cela permet aux agents immobiliers de créer des annonces captivantes et du contenu de haute qualité qui attire l'attention.

HeyGen simplifie-t-il la création de contenu pour les agents immobiliers ?

Absolument. HeyGen simplifie la création de contenu pour les agents immobiliers et les gestionnaires de biens en leur permettant de générer rapidement des vidéos professionnelles à partir de leurs descriptions d'annonces immobilières existantes. Notre plateforme intuitive rend la production de contenu de haute qualité sans effort.

Quelles possibilités créatives HeyGen offre-t-il pour les vidéos de descriptions immobilières ?

HeyGen permet la création de contenu créatif diversifié en vous permettant de transformer n'importe quelle description immobilière en une vidéo dynamique avec des avatars AI, la génération de voix off et un branding personnalisé. Avec de nombreux modèles et une riche bibliothèque multimédia, vous pouvez créer des annonces vraiment uniques et captivantes.

Comment HeyGen assure-t-il une qualité professionnelle pour les descriptions d'annonces immobilières générées par AI au format vidéo ?

HeyGen assure une qualité professionnelle pour vos descriptions d'annonces immobilières générées par AI en utilisant des capacités avancées de texte en vidéo et une génération de voix off de haute fidélité. Cela garantit que vos annonces vidéo immobilières sont présentées avec une clarté et un impact exceptionnels, vous aidant à créer un contenu remarquable.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo