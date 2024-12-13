Créateur de Vidéos Prêt pour l'IA : Vidéos Rapides, Faciles & Professionnelles

Générez des vidéos marketing captivantes sans effort grâce aux puissants avatars IA de HeyGen.

372/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une vidéo de lancement de produit dynamique de 45 secondes conçue pour les professionnels du marketing et les startups, mettant en avant une nouvelle fonctionnalité ou service. Ce contenu "texte en vidéo" doit présenter des scènes dynamiques de la bibliothèque "Modèles & scènes", avec un style visuel énergique et une musique de fond entraînante pour capter l'attention.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo explicative de 60 secondes destinée aux éducateurs et formateurs d'entreprise, simplifiant un concept complexe en une "vidéo de présentation" engageante. Le style visuel doit être clair et informatif, utilisant un "avatar IA" professionnel et des "Sous-titres/captions" clairement affichés pour améliorer la compréhension, accompagné d'une narration calme et autoritaire.
Exemple de Prompt 3
Développez une publicité percutante de 20 secondes pour les réseaux sociaux, destinée aux influenceurs et gestionnaires de réseaux sociaux recherchant une "production de haute qualité" pour augmenter l'engagement. Ce court clip percutant doit utiliser des visuels accrocheurs de la "Bibliothèque de médias/soutien de stock" et être optimisé pour diverses plateformes grâce au "Redimensionnement & exportation des ratios d'aspect", avec une musique tendance et un appel à l'action convaincant.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos Prêt pour l'IA

Transformez sans effort vos idées en vidéos professionnelles et engageantes avec des outils propulsés par l'IA, simplifiant votre processus de création de contenu du script à l'écran.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par écrire ou coller votre script vidéo. Notre plateforme utilise une technologie avancée de texte en vidéo pour convertir automatiquement votre texte en dialogue parlé.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar IA
Sélectionnez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars IA pour être votre présentateur à l'écran, donnant vie à votre script avec des expressions et gestes réalistes.
3
Step 3
Ajoutez du Branding et des Visuels
Personnalisez votre vidéo avec le logo, les couleurs et autres éléments visuels de votre marque en utilisant nos contrôles de branding robustes, garantissant qu'elle s'aligne parfaitement avec votre identité.
4
Step 4
Générez Votre Vidéo
Notre plateforme compile votre script, avatar et visuels en une vidéo finale polie et de haute qualité, prête à être téléchargée et partagée sur les plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Développez des Campagnes Publicitaires IA à Fort Impact

.

Générez rapidement des vidéos marketing et des publicités performantes en utilisant la technologie de générateur de vidéos IA, améliorant l'efficacité des campagnes et la pénétration du marché.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen permet-il de créer des vidéos créatives générées par l'IA avec des avatars ?

HeyGen permet aux utilisateurs de produire des vidéos époustouflantes générées par l'IA en transformant le texte en vidéo avec des avatars IA réalistes. Cette approche innovante permet une expression créative sans précédent, rendant la production vidéo professionnelle accessible et efficace.

HeyGen peut-il m'aider à créer rapidement des vidéos de haute qualité pour les réseaux sociaux ?

Absolument, HeyGen simplifie la création de vidéos de haute qualité pour les réseaux sociaux en utilisant une bibliothèque diversifiée de modèles vidéo et de médias de stock. Les utilisateurs peuvent rapidement générer du contenu engageant, parfait pour les vidéos marketing et le storytelling de marque sur les plateformes.

Quelles options de personnalisation HeyGen offre-t-il pour le branding et la production professionnelle ?

HeyGen propose des contrôles de branding robustes, vous permettant d'incorporer vos logos et couleurs de marque directement dans vos vidéos. Vous pouvez également utiliser le redimensionnement des ratios d'aspect et diverses options d'exportation pour garantir que votre vidéo finale s'aligne parfaitement avec vos exigences professionnelles et votre vision créative.

HeyGen prend-il en charge la création de contenu multilingue pour un public mondial ?

Oui, HeyGen offre un support multilingue étendu, y compris des capacités de générateur de voix IA et des sous-titres IA automatiques. Cela garantit que vos vidéos de présentation et autres contenus générés par l'IA peuvent atteindre et résonner avec un public mondial diversifié sans effort.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo