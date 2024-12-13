Optimisez l'Efficacité Gouvernementale avec le Générateur de Secteur Public AI

Donnez aux fonctionnaires les moyens d'utiliser l'IA générative pour une création de contenu plus rapide. Transformez les scripts en vidéos engageantes pour améliorer la prestation des services publics.

Produisez une vidéo explicative concise d'une minute destinée aux dirigeants du secteur public et aux équipes d'innovation, illustrant comment l'automatisation des services publics grâce à l'IA générative peut entraîner une transformation numérique significative. Cette vidéo doit présenter un style visuel moderne, professionnel et optimiste, complété par une voix off claire et autoritaire, facilement créée à l'aide de la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen pour articuler efficacement des idées complexes.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo pédagogique de 90 secondes destinée aux spécialistes de la communication gouvernementale et aux équipes de relations publiques, démontrant comment surmonter les barrières de communication en utilisant l'IA pour un soutien multilingue dans la sensibilisation du secteur public. Le style visuel doit être engageant et empathique, mettant en valeur des communautés diverses, accompagné d'une voix amicale et claire et de sous-titres générés par HeyGen pour une accessibilité maximale.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo de leadership éclairé de 2 minutes ciblant les décideurs politiques, les responsables de la sécurité informatique et les départements juridiques du secteur public, explorant les aspects critiques du développement responsable de l'IA et des cadres de gouvernance robustes. La vidéo doit avoir un style visuel sérieux, informatif et digne de confiance, incorporant des visualisations de données et mettant en vedette un avatar expert en IA de HeyGen pour transmettre des informations complexes avec gravité et autorité.
Exemple de Prompt 3
Concevez un guide de démarrage rapide de 45 secondes pour les fonctionnaires, en particulier ceux qui découvrent les outils d'IA, montrant des cas d'utilisation simples de l'IA pour une création de contenu efficace dans le secteur public. Cette vidéo doit adopter une approche visuelle pédagogique, encourageante et étape par étape, associée à une voix claire et de soutien, utilisant efficacement les modèles et scènes diversifiés de HeyGen pour simplifier le processus d'apprentissage.
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Secteur Public AI

Créez facilement du contenu numérique percutant pour les communications gouvernementales et la prestation de services publics, transformant la manière dont les fonctionnaires interagissent avec les citoyens.

1
Step 1
Créez Votre Message de Service Public
Commencez par saisir votre script pour générer du contenu vidéo engageant. Notre fonctionnalité de texte en vidéo transforme efficacement votre texte en récits visuels, simplifiant la création de contenu pour des communications efficaces dans le secteur public.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Présentateur IA et Votre Marque
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars IA pour représenter votre message, le rendant plus accessible pour les fonctionnaires. Personnalisez avec la marque de votre organisation pour assurer la cohérence et renforcer la confiance dans votre présence numérique.
3
Step 3
Ajoutez un Support Multilingue et une Accessibilité
Élargissez votre portée en utilisant la génération de voix off dans plusieurs langues. Intégrez des sous-titres précis pour garantir que votre message bénéficie d'un support multilingue et est accessible à un public diversifié, surmontant les barrières de communication dans la prestation de services.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Contenu
Finalisez votre vidéo soignée et exportez-la dans divers formats adaptés aux différentes plateformes du secteur public. Ce déploiement sans faille soutient la transformation numérique, permettant une diffusion plus large d'informations cruciales et l'automatisation des services publics.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez des Vidéos de Sensibilisation Publique Impactantes

.

Produisez efficacement des vidéos pour les réseaux sociaux afin de diffuser des informations publiques cruciales, des annonces et des campagnes de sensibilisation aux citoyens.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment l'IA générative de HeyGen peut-elle améliorer la communication pour le secteur public ?

HeyGen utilise une IA générative avancée pour transformer des scripts textuels en vidéos engageantes avec des avatars IA réalistes, améliorant considérablement l'efficacité de la création de contenu pour les fonctionnaires. Cette capacité aide les agences gouvernementales à surmonter les barrières de communication et à accélérer leurs initiatives de transformation numérique.

Quelles capacités techniques HeyGen offre-t-il pour automatiser la production de vidéos de service public ?

HeyGen propose des capacités techniques complètes, y compris la conversion de texte en vidéo avec des avatars IA, la génération automatisée de voix off et l'intégration de sous-titres. Ces fonctionnalités simplifient l'automatisation des tâches pour créer du contenu éducatif ou informatif, soutenant divers cas d'utilisation de l'IA dans la prestation de services publics.

HeyGen prend-il en charge la création de contenu vidéo multilingue pour la sensibilisation gouvernementale ?

Oui, HeyGen permet aux organisations gouvernementales de produire du contenu vidéo avec des avatars IA dans plusieurs langues, rendant la prestation de services publics plus accessible et inclusive. Cette fonctionnalité est cruciale pour aborder des communautés diverses et améliorer l'automatisation globale des services publics.

Comment HeyGen aide-t-il à maintenir la cohérence de la marque pour les vidéos officielles du gouvernement ?

HeyGen offre des contrôles de marque puissants, permettant aux entités du secteur public d'intégrer sans effort leurs logos officiels, couleurs et autres éléments de marque dans les vidéos générées par l'IA. Cela garantit que tout le contenu maintient une apparence professionnelle, soutenant le développement responsable de l'IA dans le cadre d'une stratégie de transformation numérique unifiée.

