Générateur de vidéos de visite guidée immobilière AI
Créez des vidéos de visite guidée professionnelles à partir de vos annonces immobilières en quelques minutes, avec une image de marque personnalisée et une génération de voix off de haute qualité.
Pour les marketeurs immobiliers cherchant à amplifier l'engagement sur les réseaux sociaux, une vidéo de visite guidée professionnelle de 45 secondes est essentielle, présentant une esthétique visuelle haute définition et accueillante, accompagnée d'un audio engageant et amical avec musique de fond. Donnez vie à vos annonces immobilières en utilisant les avatars AI de HeyGen et des modèles et scènes captivants.
Êtes-vous un particulier ou une petite agence novice dans la création de vidéos immobilières ? Créez une vidéo informative de 60 secondes avec un style visuel clair et facile à suivre et un audio explicatif et calme. Élevez vos projets de photos en vidéos en utilisant les sous-titres automatiques de HeyGen pour mettre en évidence clairement les caractéristiques et détails clés de la propriété, assurant la clarté pour chaque spectateur.
Les agences immobilières et les équipes peuvent développer une vidéo promotionnelle sophistiquée de 30 secondes, mettant en avant une image de marque personnalisée et une esthétique visuelle cohérente, complétée par une voix off autoritaire et un appel à l'action convaincant. Étendez votre portée marketing immobilier en utilisant le redimensionnement des ratios d'aspect et les exports de HeyGen pour adapter sans effort votre contenu de qualité professionnelle sur diverses plateformes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Générez des publicités immobilières performantes.
Créez rapidement des vidéos immobilières AI captivantes pour des campagnes payantes, générant plus de prospects et présentant efficacement les annonces.
Créez des vidéos immobilières sociales engageantes.
Produisez des vidéos de visite guidée AI dynamiques optimisées pour les plateformes de réseaux sociaux, augmentant la visibilité et l'engagement des propriétés.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de visite guidée immobilière AI professionnelles ?
HeyGen permet aux agents immobiliers de générer facilement des vidéos de visite guidée immobilière AI de qualité professionnelle directement à partir de scripts textuels. Vous pouvez utiliser des avatars AI réalistes et une image de marque personnalisée pour produire des annonces immobilières engageantes qui captent efficacement l'attention des acheteurs.
Quelles options de branding sont disponibles pour les vidéos immobilières créées avec HeyGen ?
HeyGen offre des contrôles de branding étendus, vous permettant d'incorporer votre logo, vos couleurs de marque et des éléments uniques dans vos vidéos immobilières. Cela garantit que chaque vidéo de visite guidée immobilière maintient une qualité professionnelle cohérente pour vos efforts de marketing immobilier.
Comment HeyGen facilite-t-il la production de vidéos immobilières engageantes pour les réseaux sociaux ?
HeyGen simplifie la création de vidéos immobilières dynamiques pour les réseaux sociaux en convertissant vos scripts textuels en visites vidéo captivantes. Exploitez les avatars AI, divers modèles et ratios d'aspect optimisés pour garantir que vos vidéos immobilières se démarquent sur n'importe quelle plateforme.
Quel rôle jouent les avatars AI dans le générateur de vidéos AI de HeyGen pour les vidéos immobilières ?
Le générateur de vidéos AI de HeyGen intègre des avatars AI réalistes pour présenter vos vidéos immobilières avec une touche professionnelle et engageante. Ces avatars peuvent délivrer vos scripts de voix off, accompagnés de sous-titres générés automatiquement, renforçant l'impact global de vos vidéos de visite guidée immobilière.