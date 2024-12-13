Générateur de visites immobilières AI : Créez des visites virtuelles époustouflantes
Générez rapidement des visites immobilières engageantes. Exploitez la conversion de texte en vidéo à partir d'un script pour gagner du temps et attirer plus d'acheteurs sans filmer.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo professionnelle de 60 secondes ciblant les agents de vente, illustrant comment générer des vidéos conformes au MLS avec HeyGen, en veillant à ce que chaque visite reflète leur image de marque personnalisée. Utilisez les divers modèles et scènes de HeyGen pour un look cohérent, et utilisez le redimensionnement et l'exportation des formats d'image pour adapter le contenu de manière transparente à diverses plateformes, le tout sur une musique de fond douce et informative.
Produisez une vidéo convaincante de 30 secondes pour les gestionnaires de biens et les professionnels de l'immobilier, mettant en avant la facilité de création de visites immobilières époustouflantes avec HeyGen, éliminant complètement le besoin de filmer. Utilisez des avatars AI pour présenter des concepts de mise en scène virtuelle et guider les spectateurs à travers les propriétés, avec un style visuel lumineux et inspirant et une génération de voix off amicale.
Concevez une vidéo cinématographique immersive de 90 secondes visant à capturer des prospects acheteurs, démontrant comment HeyGen transforme les images de propriétés en vidéos cinématographiques captivantes qui augmentent l'engagement des acheteurs. Intégrez des visuels riches et des séquences professionnelles de la bibliothèque de médias/soutien de stock, accompagnés d'une musique de fond sophistiquée et engageante, transformant les annonces standard en une visite vidéo immobilière convaincante.
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des publicités immobilières performantes.
Générez rapidement des publicités vidéo convaincantes pour les propriétés en utilisant l'AI, captant l'attention des acheteurs et boostant les annonces avec un minimum d'effort.
Produisez des visites engageantes pour les réseaux sociaux.
Créez sans effort des visites vidéo immobilières captivantes et des clips pour les réseaux sociaux, élargissant la portée et l'engagement sur les plateformes.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer mon marketing immobilier avec des visites vidéo créatives ?
HeyGen transforme vos annonces immobilières en vidéos cinématographiques époustouflantes de qualité professionnelle grâce à l'AI. Notre plateforme utilise la conversion de texte en vidéo et la génération de voix off pour créer un contenu engageant qui capte l'attention des acheteurs et améliore votre marketing immobilier.
Est-il possible de générer des visites vidéo immobilières professionnelles sans filmer ?
Absolument. Le logiciel de conversion de photos en vidéos de HeyGen permet aux professionnels de l'immobilier de créer des visites vidéo immobilières de haute qualité simplement à partir de photos et de texte existants. Cette technologie qui fait gagner du temps élimine le besoin de filmer, offrant un montage vidéo automatique prêt pour diverses plateformes.
Puis-je personnaliser mes visites immobilières générées par AI pour correspondre à ma marque ?
Oui, HeyGen offre des options complètes de personnalisation de marque. Vous pouvez facilement appliquer votre logo, vos couleurs de marque et vos styles visuels spécifiques à toutes vos vidéos générées par le générateur de visites immobilières AI, assurant une cohérence dans tous vos efforts marketing.
Comment HeyGen garantit-il que les vidéos sont cinématographiques et engageantes pour les acheteurs potentiels ?
HeyGen utilise des modèles avancés et des transitions de scène pour créer des vidéos cinématographiques de qualité professionnelle. Nous proposons également des sous-titres engageants et des transitions fluides, vous aidant à créer des vidéos immobilières convaincantes qui se démarquent sur les réseaux sociaux et les plateformes MLS.