Générateur de Vidéos Promotionnelles AI : Créez des Promos Époustouflantes Rapidement
Créez des vidéos marketing percutantes sans effort. Notre générateur de vidéos promotionnelles AI simplifie la production avec des modèles & scènes faciles à utiliser.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une promo de 45 secondes pour les professionnels du marketing et les agences, mettant en avant HeyGen comme leur créateur de vidéos promo AI de référence pour la génération rapide de contenu. L'esthétique visuelle doit être élégante et moderne, utilisant des graphiques en mouvement dynamiques et une bande sonore contemporaine et rythmée, démontrant la polyvalence. Concentrez-vous sur l'utilisation des "Modèles & scènes" étendus de HeyGen pour produire rapidement des vidéos promotionnelles de haute qualité à travers diverses campagnes.
Développez une vidéo de 60 secondes conçue pour les marques de commerce électronique lançant de nouveaux produits, illustrant comment HeyGen élève leurs vidéos promotionnelles. Le style doit être sophistiqué et centré sur le produit, avec des gros plans de produits et une gamme diversifiée d'avatars AI expliquant les principaux avantages, le tout avec une voix off claire et engageante. Ce récit mettra en lumière la fonctionnalité "Avatars AI" de HeyGen, montrant comment ils ajoutent une touche professionnelle et humaine aux vidéos de produits.
Générez une publicité de 30 secondes pour les réseaux sociaux destinée aux gestionnaires de réseaux sociaux cherchant à créer des vidéos marketing captivantes efficacement. Le style visuel et audio doit être tendance et vibrant, incorporant de la musique populaire libre de droits et des superpositions de texte animées accrocheuses. Cette vidéo démontrera la puissance de la "Bibliothèque multimédia/soutien de stock" de HeyGen pour enrichir les vidéos promotionnelles avec des visuels dynamiques, rendant la création de contenu pour les plateformes sociales sans effort.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Publicités Vidéo AI Performantes.
Générez sans effort des vidéos promotionnelles convaincantes pour diverses campagnes, augmentant les conversions et améliorant la visibilité de la marque en quelques minutes.
Produisez des Promos Engagantes pour les Réseaux Sociaux.
Créez rapidement des publicités vidéo captivantes pour les réseaux sociaux et des clips, parfaits pour augmenter l'engagement et atteindre des audiences plus larges sur n'importe quelle plateforme.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos promotionnelles ?
Le générateur de vidéos promotionnelles AI de HeyGen rationalise l'ensemble du processus, permettant aux utilisateurs de créer rapidement des vidéos promotionnelles captivantes. Avec une interface intuitive et des scripts alimentés par l'AI, vous pouvez donner vie à votre vision créative sans effort.
Quelles options de personnalisation HeyGen offre-t-il pour un contenu promotionnel spécifique à la marque ?
HeyGen propose des outils de personnalisation de marque robustes, vous permettant d'ajouter le logo de votre marque, d'ajuster les couleurs et d'intégrer vos propres ressources médiatiques. Cela garantit que vos vidéos marketing s'alignent parfaitement avec vos objectifs de notoriété de marque.
HeyGen peut-il être utilisé pour créer divers types de vidéos marketing et de réseaux sociaux ?
Absolument, HeyGen sert de créateur de vidéos promo AI polyvalent, parfait pour générer des publicités vidéo pour les réseaux sociaux, des vidéos de produits, des vidéos explicatives, et plus encore. Adaptez facilement votre contenu pour différents canaux de réseaux sociaux avec le redimensionnement intégré des ratios d'aspect.
HeyGen prend-il en charge des fonctionnalités avancées comme les voix off à sonorité humaine et les visuels AI ?
Oui, HeyGen améliore vos vidéos promotionnelles avec des voix off de haute qualité à sonorité humaine et des visuels AI captivants. Vous pouvez également exploiter les avatars AI et les capacités de texte en vidéo pour enrichir davantage votre production créative.