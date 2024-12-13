Générateur de Vidéos Promotionnelles AI : Créez des Promos Époustouflantes Rapidement

Créez des vidéos marketing percutantes sans effort. Notre générateur de vidéos promotionnelles AI simplifie la production avec des modèles & scènes faciles à utiliser.

Une vidéo promotionnelle de 30 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises occupés, montrant comment HeyGen simplifie la création de vidéos marketing engageantes. Le style visuel doit être lumineux et optimiste, avec des coupes rapides de diverses entreprises prospères, accompagnées d'une voix off encourageante et professionnelle. Cette vidéo mettra en avant la capacité de HeyGen à transformer le "Texte en vidéo à partir d'un script", illustrant comment les idées se transforment facilement en vidéos promotionnelles AI soignées sans production extensive.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Créez une promo de 45 secondes pour les professionnels du marketing et les agences, mettant en avant HeyGen comme leur créateur de vidéos promo AI de référence pour la génération rapide de contenu. L'esthétique visuelle doit être élégante et moderne, utilisant des graphiques en mouvement dynamiques et une bande sonore contemporaine et rythmée, démontrant la polyvalence. Concentrez-vous sur l'utilisation des "Modèles & scènes" étendus de HeyGen pour produire rapidement des vidéos promotionnelles de haute qualité à travers diverses campagnes.
Développez une vidéo de 60 secondes conçue pour les marques de commerce électronique lançant de nouveaux produits, illustrant comment HeyGen élève leurs vidéos promotionnelles. Le style doit être sophistiqué et centré sur le produit, avec des gros plans de produits et une gamme diversifiée d'avatars AI expliquant les principaux avantages, le tout avec une voix off claire et engageante. Ce récit mettra en lumière la fonctionnalité "Avatars AI" de HeyGen, montrant comment ils ajoutent une touche professionnelle et humaine aux vidéos de produits.
Générez une publicité de 30 secondes pour les réseaux sociaux destinée aux gestionnaires de réseaux sociaux cherchant à créer des vidéos marketing captivantes efficacement. Le style visuel et audio doit être tendance et vibrant, incorporant de la musique populaire libre de droits et des superpositions de texte animées accrocheuses. Cette vidéo démontrera la puissance de la "Bibliothèque multimédia/soutien de stock" de HeyGen pour enrichir les vidéos promotionnelles avec des visuels dynamiques, rendant la création de contenu pour les plateformes sociales sans effort.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment fonctionne un générateur de vidéos promotionnelles AI

Transformez sans effort vos idées en vidéos promotionnelles convaincantes pour n'importe quelle plateforme, en utilisant des outils alimentés par l'AI et une interface intuitive.

1
Step 1
Créez votre Script ou Choisissez un Modèle
Commencez par taper votre script, que l'AI utilisera pour générer du contenu vidéo, ou sélectionnez parmi une variété de modèles préconçus pour lancer votre projet.
2
Step 2
Sélectionnez les Visuels et Ressources
Améliorez votre vidéo avec des visuels adaptés de notre vaste bibliothèque multimédia/soutien de stock ou téléchargez vos propres ressources de marque pour correspondre parfaitement à votre message.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off Professionnelles
Générez une narration à sonorité naturelle pour votre vidéo promotionnelle en utilisant notre fonctionnalité avancée de génération de voix off, garantissant une communication claire et engageante.
4
Step 4
Exportez et Partagez votre Vidéo
Personnalisez le format et le ratio d'aspect pour différentes plateformes avant d'exporter votre vidéo promotionnelle de haute qualité, prête à être partagée immédiatement sur tous vos canaux.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant le Succès Client avec l'AI

.

Transformez les témoignages clients en vidéos AI puissantes et engageantes, renforçant la confiance et la crédibilité pour attirer efficacement de nouveaux clients.

background image

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos promotionnelles ?

Le générateur de vidéos promotionnelles AI de HeyGen rationalise l'ensemble du processus, permettant aux utilisateurs de créer rapidement des vidéos promotionnelles captivantes. Avec une interface intuitive et des scripts alimentés par l'AI, vous pouvez donner vie à votre vision créative sans effort.

Quelles options de personnalisation HeyGen offre-t-il pour un contenu promotionnel spécifique à la marque ?

HeyGen propose des outils de personnalisation de marque robustes, vous permettant d'ajouter le logo de votre marque, d'ajuster les couleurs et d'intégrer vos propres ressources médiatiques. Cela garantit que vos vidéos marketing s'alignent parfaitement avec vos objectifs de notoriété de marque.

HeyGen peut-il être utilisé pour créer divers types de vidéos marketing et de réseaux sociaux ?

Absolument, HeyGen sert de créateur de vidéos promo AI polyvalent, parfait pour générer des publicités vidéo pour les réseaux sociaux, des vidéos de produits, des vidéos explicatives, et plus encore. Adaptez facilement votre contenu pour différents canaux de réseaux sociaux avec le redimensionnement intégré des ratios d'aspect.

HeyGen prend-il en charge des fonctionnalités avancées comme les voix off à sonorité humaine et les visuels AI ?

Oui, HeyGen améliore vos vidéos promotionnelles avec des voix off de haute qualité à sonorité humaine et des visuels AI captivants. Vous pouvez également exploiter les avatars AI et les capacités de texte en vidéo pour enrichir davantage votre production créative.

