Créateur de vidéos produit par IA : Créez des vidéos engageantes rapidement

Créez des vidéos explicatives de produit époustouflantes en quelques minutes, en utilisant des avatars IA réalistes pour captiver votre audience.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo explicative de produit engageante de 45 secondes ciblant les clients potentiels qui explorent de nouvelles solutions technologiques. La vidéo doit adopter une esthétique propre et moderne avec des transitions fluides et des textes informatifs à l'écran, le tout narré par un avatar IA amical et professionnel, montrant comment une fonction produit complexe peut être simplifiée et présentée clairement.
Exemple de Prompt 2
Développez une série de clips percutants de 15 secondes pour les réseaux sociaux, destinés aux gestionnaires de réseaux sociaux et aux créateurs de contenu, mettant en avant la polyvalence de la génération de vidéos produit concises. Le style visuel et audio doit être rapide et visuellement attrayant, incorporant une musique de fond tendance, avec des messages clés renforcés par des sous-titres clairs et optimisés pour différentes plateformes grâce au redimensionnement et à l'exportation des ratios d'aspect.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de lancement de produit sophistiquée de 60 secondes, adaptée aux équipes marketing se préparant pour un lancement majeur. Employez un style visuel poli, professionnel et cinématographique, complété par une musique dramatique et une voix off convaincante générée à l'aide de la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen, le tout construit efficacement à partir d'un modèle vidéo préconçu de la vaste bibliothèque de modèles et de scènes de HeyGen.
step preview
Copiez le prompt
step preview
Collez dans la boîte de Création
step preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne un créateur de vidéos produit par IA

Transformez vos concepts de produit en vidéos engageantes générées par IA avec facilité, mettant en valeur vos offres efficacement sur toutes les plateformes.

1
Step 1
Créez votre script ou choisissez un modèle
Commencez par décrire les caractéristiques et avantages clés de votre produit, ou sélectionnez parmi une gamme de modèles vidéo professionnels pour lancer votre processus de création. Notre plateforme aide à structurer votre récit.
2
Step 2
Sélectionnez votre avatar IA et votre voix
Donnez vie à votre histoire en choisissant parmi divers avatars IA pour présenter votre produit. Personnalisez leur apparence et associez-les à différents styles de voix pour résonner avec votre audience.
3
Step 3
Ajoutez des éléments visuels et de branding
Améliorez votre vidéo avec des images, vidéos et musiques pertinentes de notre vaste bibliothèque multimédia. Incorporez le logo et les couleurs de votre marque pour maintenir une identité visuelle cohérente, et ajoutez des sous-titres dynamiques pour une accessibilité plus large.
4
Step 4
Générez et partagez votre vidéo produit
D'un clic, générez votre vidéo produit de haute qualité générée par IA. Exportez-la dans divers ratios d'aspect pour différentes plateformes, prête à captiver votre audience et à stimuler l'engagement.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Vidéos témoignages de clients

.

Mettez en avant la valeur de votre produit en créant des vidéos témoignages convaincantes qui renforcent la confiance et démontrent la satisfaction des clients.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos produit par IA ?

HeyGen est un créateur de vidéos produit par IA avancé qui simplifie l'ensemble du processus de production. Vous pouvez transformer des scripts en vidéos explicatives de produit engageantes ou en vidéos de démonstration de produit en utilisant des avatars IA réalistes et une large gamme de modèles vidéo.

HeyGen permet-il la personnalisation et le branding dans les vidéos produit ?

Oui, HeyGen offre des contrôles de branding étendus pour s'assurer que votre vidéo de lancement de produit ou vos vidéos témoignages s'alignent parfaitement avec votre marque. Vous pouvez incorporer votre logo, ajuster les couleurs et utiliser divers modèles vidéo, rendant chaque vidéo produit générée par IA unique.

Quelles fonctionnalités HeyGen propose-t-il pour améliorer l'accessibilité des vidéos produit ?

HeyGen améliore vos vidéos produit générées par IA avec une génération de voix off intégrée dans plusieurs langues et des sous-titres automatiques, rendant votre contenu plus accessible à l'échelle mondiale. Ces fonctionnalités sont idéales pour créer des clips professionnels pour les réseaux sociaux ou des vidéos de démonstration de produit avec une portée plus large.

HeyGen peut-il aider à générer des scripts pour les vidéos produit ?

Absolument. HeyGen fournit des scripts auto-générés par IA, vous aidant à créer des récits convaincants pour vos vidéos explicatives de produit ou vos vidéos de lancement de produit. Cette capacité accélère considérablement le processus créatif, vous permettant de vous concentrer sur la transmission efficace de votre message principal.

