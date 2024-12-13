Créateur de Vidéos de Lancement de Produit AI : Créez des Démos Époustouflantes Rapidement

Exploitez les avatars AI de HeyGen et des graphismes riches pour captiver votre audience et rendre chaque lancement de produit inoubliable.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Pour les équipes marketing des entreprises technologiques, concevez une vidéo de démonstration de produit de 60 secondes, élégante et informative, destinée à mettre en avant une nouvelle fonctionnalité logicielle complexe. La vidéo doit utiliser des visuels cinématographiques et une génération de voix off autoritaire, avec un avatar AI guidant les spectateurs à travers la démonstration, soutenu par des sous-titres clairs pour s'assurer que chaque détail technique est absorbé par le public averti.
Exemple de Prompt 2
Pour augmenter efficacement la création de vidéos pour le e-commerce, développez une publicité de 15 secondes, rapide et vibrante, pour les réseaux sociaux, ciblant les détaillants en ligne cherchant à promouvoir une vente flash. Le style visuel doit être dynamique et coloré, incorporant une variété d'éléments créatifs de la vaste bibliothèque de médias/stock, puis optimisez ces itérations rapides en utilisant le redimensionnement et l'exportation des ratios d'aspect pour un déploiement fluide sur toutes les grandes plateformes sociales.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une vidéo explicative de produit rapide de 45 secondes, amicale mais autoritaire, destinée aux fournisseurs de services B2B cherchant à comprendre une nouvelle solution SaaS. Cette vidéo doit présenter un avatar AI engageant comme présentateur principal, délivrant un message clair et instantanément généré via le texte-à-vidéo à partir du script, avec l'avantage supplémentaire de sous-titres pour améliorer l'accessibilité et la rétention des informations clés.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail



Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Lancement de Produit AI

Transformez sans effort vos idées de produit en vidéos de lancement engageantes avec AI, simplifiant votre processus créatif du script à l'exportation finale.

1
Step 1
Collez Votre Script
Commencez par coller votre script de lancement de produit. L'AI convertira instantanément votre texte en scènes vidéo, exploitant sa capacité de texte-à-vidéo à partir du script pour construire votre structure vidéo initiale.
2
Step 2
Choisissez Vos Visuels
Améliorez votre vidéo avec des visuels captivants. Sélectionnez parmi une bibliothèque d'Avatars AI pour présenter votre produit, ou parcourez divers modèles vidéo et médias stock pour mettre parfaitement en valeur vos fonctionnalités.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments de Marque
Personnalisez votre vidéo de lancement de produit pour qu'elle soit en accord avec votre marque. Utilisez les contrôles de branding (logo, couleurs) pour incorporer votre logo, vos couleurs de marque et d'autres éléments visuels, assurant un look cohérent et professionnel.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo et préparez-la pour la distribution. Utilisez le redimensionnement et l'exportation des ratios d'aspect pour générer votre vidéo finale, prête à impressionner votre audience sur tous les canaux marketing.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant les Premiers Succès de Produit

.

Exploitez l'AI pour créer des vidéos engageantes mettant en avant les témoignages des premiers utilisateurs et le succès du produit, renforçant la confiance et la crédibilité de votre nouvelle offre.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mes efforts de vidéo de lancement de produit AI ?

HeyGen vous permet de créer rapidement des vidéos de lancement de produit AI de haute qualité et des vidéos de produit AI. Notre plateforme vous permet de faire évoluer la création de vidéos efficacement, répondant facilement à divers besoins marketing.

HeyGen peut-il créer des vidéos de démonstration de produit engageantes avec des Avatars AI ?

Oui, HeyGen excelle dans la génération de vidéos de démonstration de produit engageantes avec des Avatars AI réalistes. Vous pouvez exploiter des éléments créatifs et des thèmes ainsi que des visuels cinématographiques pour produire un contenu captivant.

Quelles fonctionnalités uniques HeyGen offre-t-il pour créer des vidéos de présentation de produit convaincantes ?

HeyGen propose des outils puissants comme la génération de script AI, de nombreuses options de voix off, et l'accès à plus de 8 millions de médias stock. Cela facilite la personnalisation et la production de vidéos de présentation de produit époustouflantes.

HeyGen est-il un générateur de vidéos de produit AI adapté pour les publicités sur les réseaux sociaux ?

Absolument, HeyGen est un générateur de vidéos de produit AI idéal pour créer des publicités percutantes sur les réseaux sociaux et des vidéos explicatives de produit. Obtenez un rendu photoréaliste et des animations originales pour capter efficacement l'attention de votre audience.

