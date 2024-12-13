Lancez plus vite : Générateur de vidéos de lancement de produit AI
Transformez les scripts en vidéos de lancement de produit captivantes avec notre générateur de texte à vidéo, permettant une mise à l'échelle rentable.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo produit professionnelle de 60 secondes pour les chefs de produit technophiles et les décideurs d'entreprise, détaillant les capacités avancées d'un nouveau produit AI. Adoptez un style visuel épuré et sophistiqué avec des graphismes nets et un texte à l'écran clair, complété par une génération de voix off autoritaire qui guide le public à travers la proposition de valeur du produit. Utilisez les modèles et scènes complets de HeyGen pour établir une image de marque polie et cohérente tout au long de la présentation.
Produisez une vidéo d'instruction inspirante de 45 secondes conçue pour les agences créatives et les producteurs vidéo indépendants, démontrant la rapidité et la flexibilité de la création de matériel marketing de haute qualité. L'esthétique visuelle doit être vibrante et illustrative, incorporant des visuels riches de la bibliothèque multimédia/stock de HeyGen, accompagnée d'une bande sonore calme et motivante et de sous-titres précis pour l'accessibilité. Cela mettra en évidence comment un générateur de vidéo AI peut augmenter leur flux de travail créatif.
Créez une vidéo de lancement dynamique de 15 secondes ciblant les startups et les marketeurs soucieux de leur budget, en mettant l'accent sur la création rapide de contenu et les économies significatives. Le style visuel et audio doit être rapide et percutant, avec des coupes rapides, des superpositions de texte audacieuses et une piste musicale pop énergique, conçue pour attirer immédiatement l'attention sur les réseaux sociaux. Exploitez les capacités de HeyGen AI Shorts Maker et le redimensionnement et l'exportation des rapports d'aspect pour assurer une diffusion optimale sur diverses plateformes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Comment fonctionne le générateur de vidéos de lancement de produit AI
Transformez vos annonces de produit en histoires visuelles engageantes sans effort. Notre générateur de vidéos de lancement de produit AI simplifie la création du script au partage, vous aidant à captiver les audiences et à faire évoluer vos campagnes.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Publicités de lancement de produit performantes.
Créez rapidement des publicités vidéo AI captivantes pour mener des campagnes de lancement de produit percutantes et générer un intérêt immédiat.
Promotions engageantes sur les réseaux sociaux.
Produisez rapidement des vidéos captivantes pour les réseaux sociaux et des clips courts pour amplifier votre lancement de produit sur toutes les plateformes.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer mes campagnes de lancement de produit avec des vidéos de produit AI ?
HeyGen vous permet de créer rapidement des vidéos de produit AI captivantes pour vos campagnes de lancement de produit. Notre générateur de vidéos AI simplifie le processus, vous permettant de produire des ressources créatives de haute qualité sans temps de production étendu.
HeyGen propose-t-il des modèles pour générer divers types de vidéos de produit ?
Oui, HeyGen propose une large gamme de modèles vidéo personnalisables pour accélérer votre création de contenu. Utilisez notre générateur de vidéos AI intuitif pour produire rapidement diverses vidéos de produit pour des campagnes marketing ou sur les réseaux sociaux.
Quelles fonctionnalités uniques HeyGen offre-t-il pour créer des vidéos de produit AI engageantes ?
HeyGen se distingue par ses avatars AI réalistes et ses capacités de générateur de texte à vidéo, vous permettant de créer des vidéos de produit AI personnalisées et dynamiques. Ajoutez facilement la voix et les visuels de votre marque pour créer des ressources créatives vraiment uniques.
HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de produit courtes pour les réseaux sociaux ?
Absolument, HeyGen est un excellent créateur de vidéos courtes AI, vous permettant de générer facilement des vidéos de produit AI concises et percutantes parfaites pour les plateformes de réseaux sociaux. Notre plateforme prend en charge divers rapports d'aspect, ce qui la rend idéale pour créer du contenu publicitaire vidéo AI.