Créateur de Vidéo Explicative de Produit AI : Créez des Démos Engagantes

Transformez vos scripts de produit en vidéos explicatives captivantes en quelques minutes grâce à notre fonctionnalité intuitive de texte-à-vidéo.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une "vidéo de démonstration de produit" de 60 secondes mettant en avant la facilité de créer des démonstrations professionnelles pour les startups technologiques et les entreprises de commerce électronique. Cette vidéo doit présenter une esthétique visuelle propre et minimaliste avec des captures d'écran claires et des graphiques dynamiques, accompagnée d'une voix off précise. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour générer automatiquement la narration et incluez des sous-titres pour l'accessibilité, en veillant à ce que chaque fonctionnalité soit mise en valeur efficacement.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo promotionnelle dynamique de 30 secondes destinée aux créateurs de contenu et aux agences, mettant en avant la rapidité et la polyvalence de HeyGen en tant que "plateforme de création vidéo AI". Le style visuel doit être moderne et énergique, démontrant des changements de scène rapides et un contenu diversifié tiré de la bibliothèque de médias/stock. Une voix autoritaire narrera, guidant les spectateurs à travers la gamme de modèles et de scènes disponibles qui simplifient la production vidéo.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une démonstration de "créateur de vidéo explicative de produit AI" de 90 secondes adaptée aux équipes de marketing mondiales, mettant en avant la capacité de la plateforme à localiser le contenu sans effort. Le style visuel doit être professionnel et inclusif à l'international, avec une distribution diversifiée d'avatars HeyGen AI parlant différentes langues, générés grâce à une génération de voix off avancée. La vidéo mettra également subtilement en avant le redimensionnement et l'exportation des formats d'image, assurant une adaptabilité sur diverses plateformes internationales.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéo Explicative de Produit AI

Créez des vidéos explicatives de produit professionnelles et engageantes sans effort avec l'AI, transformant vos idées en visuels époustouflants en quelques étapes simples.

1
Step 1
Créez Votre Script Explicatif
Commencez par rédiger votre script explicatif de produit ou utilisez l'AI pour en générer un, fournissant le récit principal de votre vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Présentateur AI
Choisissez parmi une collection diversifiée d'avatars AI réalistes pour présenter efficacement les caractéristiques et les avantages de votre produit.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et des Arrière-plans
Améliorez votre message en incorporant des vidéos ou des images professionnelles de stock, ou téléchargez les vôtres, pour créer une vidéo explicative dynamique.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Téléchargez votre vidéo explicative de produit peaufinée dans divers formats et ratios d'aspect, prête pour toutes vos plateformes marketing.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez des Histoires de Succès de Produit

.

Mettez en avant la valeur du produit et renforcez la confiance en transformant les témoignages clients en histoires vidéo captivantes alimentées par l'AI.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mes vidéos explicatives ?

HeyGen simplifie la création de vidéos explicatives captivantes et de vidéos de démonstration de produit en utilisant l'AI. Notre plateforme agit comme un logiciel avancé de vidéo explicative animée, offrant des modèles personnalisables et des avatars AI pour donner vie à votre contenu.

Qu'est-ce qui rend HeyGen une plateforme intuitive de création vidéo AI ?

HeyGen est conçue pour être une plateforme intuitive de création vidéo AI, permettant aux utilisateurs de produire facilement du contenu de haute qualité. Avec sa fonctionnalité de glisser-déposer et ses modèles prêts à l'emploi, vous pouvez facilement créer des vidéos marketing convaincantes.

Puis-je créer des personnages animés réalistes avec HeyGen ?

Oui, HeyGen vous permet de créer des vidéos dynamiques avec des avatars AI réalistes, servant de présentateurs virtuels. Vous pouvez associer ces avatars à des voix off AI dans plus de 140 langues, rendant vos vidéos explicatives animées plus engageantes et accessibles.

Comment HeyGen soutient-il la création de vidéos marketing ?

HeyGen fonctionne comme un créateur de vidéos marketing complet, permettant aux entreprises de produire un contenu diversifié, des vidéos explicatives de produit AI aux publicités sur les réseaux sociaux. Notre plateforme inclut des fonctionnalités telles que les sous-titres automatiques, les contrôles de marque et l'accès à une vaste bibliothèque de vidéos stock pour peaufiner vos créations.

