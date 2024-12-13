Générateur de vidéos explicatives de produit AI

Créez facilement des vidéos explicatives de produit professionnelles, améliorées par des avatars AI réalistes.

305/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo élégante de 45 secondes ciblant les professionnels du marketing, mettant en avant la puissance des vidéos explicatives AI pour générer du contenu engageant avec des visuels dynamiques et divers avatars AI, en soulignant la capacité à produire rapidement des campagnes de haute qualité.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo explicative de produit claire et concise de 60 secondes destinée aux entrepreneurs du e-commerce, adoptant un style visuel et audio instructif avec des sous-titres proéminents pour mettre en avant les caractéristiques et avantages clés, assurant une accessibilité et une compréhension maximales pour un public mondial.
Exemple de Prompt 3
Imaginez un spot rapide de 30 secondes pour les startups technologiques, conçu pour lancer rapidement de nouvelles innovations, en utilisant la capacité de texte-à-vidéo à partir de script pour transformer rapidement le contenu écrit en vidéos explicatives de produit percutantes avec une esthétique innovante et moderne.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne un générateur de vidéos explicatives de produit AI

Créez facilement des vidéos explicatives de produit engageantes avec des outils alimentés par l'AI, du script à la production finale, améliorant vos efforts marketing.

1
Step 1
Créez votre script
Commencez par générer votre script vidéo avec l'AI ou collez le vôtre. Ce contenu forme la base de votre vidéo explicative de produit, en s'appuyant sur des scripts générés automatiquement.
2
Step 2
Choisissez vos visuels et talents
Sélectionnez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour présenter votre produit. Améliorez vos scènes avec des modèles et des médias pertinents pour donner vie à votre explication.
3
Step 3
Personnalisez et peaufinez
Ajoutez des voix off AI dynamiques, générez des sous-titres précis et appliquez des contrôles de marque comme les logos et les couleurs pour une personnalisation facile qui correspond à l'identité de votre produit.
4
Step 4
Exportez et partagez
Téléchargez votre vidéo explicative de produit finalisée au format MP4. Votre vidéo terminée est prête à être partagée sur tous vos canaux marketing.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez des histoires de réussite de produit

.

Créez des vidéos AI convaincantes qui mettent en avant le succès des clients, expliquant efficacement la valeur et l'impact réels de votre produit.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen facilite-t-il la création de vidéos explicatives de produit AI ?

HeyGen simplifie le processus de création de vidéos explicatives de produit AI de haute qualité en transformant votre script en visuels dynamiques avec des avatars AI réalistes et une voix off AI. Son interface intuitive sert de créateur de vidéos explicatives efficace pour les professionnels du marketing et les entreprises.

Quelles options de personnalisation créative sont disponibles pour ma vidéo explicative animée avec HeyGen ?

HeyGen vous offre une vaste personnalisation créative pour votre vidéo explicative animée, proposant une large sélection d'avatars AI et une fonctionnalité de glisser-déposer. Vous pouvez facilement personnaliser les scènes, intégrer votre marque et utiliser une riche bibliothèque multimédia pour atteindre l'esthétique souhaitée.

HeyGen peut-il créer des vidéos explicatives de produit avec support multilingue ?

Oui, HeyGen vous permet de générer des vidéos explicatives de produit avec une voix off AI dans plus de 140 langues, incluant automatiquement des sous-titres synchronisés pour une portée mondiale. Une fois terminée, vous pouvez facilement exporter votre vidéo professionnelle au format MP4.

Quels types de vidéos explicatives AI puis-je créer avec HeyGen ?

Avec HeyGen, vous pouvez produire une large gamme de vidéos explicatives AI, des présentations de produits animées aux présentations marketing détaillées, toutes guidées par votre script et votre choix d'avatars AI. Cette plateforme vidéo AI polyvalente répond à divers besoins de communication d'entreprise.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo