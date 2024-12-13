Produisez une vidéo de démonstration de produit vibrante de 30 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises qui ont besoin de présenter rapidement leurs offres. Le style visuel doit être élégant et moderne, avec des graphismes engageants accompagnés d'un Avatar AI démontrant le produit, complété par une voix off amicale et dynamique. Cette vidéo mettra en avant comment le générateur de démos produit AI de HeyGen simplifie la création de vidéos de démonstration de produit convaincantes en utilisant des Modèles et scènes préconçus.

