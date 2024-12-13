Générateur de Vidéos de Processus AI : Créez des Vidéos Engagantes Rapidement

Créez des vidéos explicatives et des tutoriels captivants en utilisant des avatars AI réalistes sans avoir besoin de caméras ou d'acteurs.

Produisez une vidéo concise d'une minute démontrant le processus étape par étape d'utilisation d'un générateur de vidéos de processus AI pour automatiser la création de contenu. Cette vidéo, destinée aux professionnels techniques, doit présenter un style visuel propre et professionnel avec une voix off claire et instructive, mettant en avant comment la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir de script" dans le Studio Editor de HeyGen simplifie les flux de travail complexes.

Exemple de Prompt 1
Concevez un guide perspicace de 45 secondes expliquant les avantages d'un générateur de vidéos AI pour les propriétaires de petites entreprises. Le style visuel doit être moderne et convivial, accompagné d'un ton informatif généré par le générateur de voix AI, avec un avatar AI engageant pour délivrer les points clés et capter l'attention.
Exemple de Prompt 2
Formulez une vidéo explicative complète de 2 minutes pour les éducateurs du monde entier sur l'utilisation d'un générateur de texte en vidéo pour créer des modules d'apprentissage en ligne engageants. La vidéo doit adopter un style visuel simple et éducatif avec un ton audio calme et clair, utilisant crucialement les "Sous-titres/captions" de HeyGen pour un support multilingue afin d'atteindre un public international diversifié.
Exemple de Prompt 3
Construisez une présentation de produit engageante de 30 secondes pour les créateurs de contenu sur les réseaux sociaux, mettant en vedette un avatar AI innovant généré avec un contrôle créatif pour présenter un nouvel outil numérique. Le style visuel doit être dynamique et vibrant, complété par une musique de fond entraînante et une "Génération de voix off" persuasive qui capte l'excitation du public.
Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos de Processus AI

Transformez facilement vos idées en vidéos professionnelles avec des avatars AI et des outils d'édition intelligents, donnant vie à vos processus en quelques minutes.

1
Step 1
Collez Votre Script ou Sélectionnez un Modèle
Commencez par coller votre script de processus dans notre éditeur de texte en vidéo, générant instantanément des scènes. Alternativement, lancez votre projet en sélectionnant l'un de nos modèles de vidéos conçus par des experts.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI et Voix
Donnez vie à votre contenu en choisissant parmi une gamme diversifiée d'avatars AI. Personnalisez leur apparence et leur voix avec une synchronisation labiale parfaite pour narrer clairement vos étapes de processus.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments Visuels et de Marque
Améliorez votre vidéo avec des médias de stock pertinents de notre bibliothèque complète. Appliquez vos contrôles de marque, y compris les logos et les couleurs de marque, pour garantir un aspect cohérent et professionnel.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Finale
Une fois satisfait de votre vidéo de processus, exportez-la dans divers formats d'aspect. Votre vidéo de haute qualité est alors prête à être partagée sur les plateformes, engageant efficacement votre audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Production de Publicités Rationalisée

Produisez rapidement des vidéos marketing et des publicités à fort impact, améliorant les performances des campagnes et les taux de conversion avec l'AI.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen convertit-il le texte en vidéos professionnelles ?

HeyGen utilise une AI avancée pour transformer des scripts textuels simples en vidéos dynamiques grâce à son puissant générateur de texte en vidéo. Vous entrez simplement votre contenu souhaité, et le générateur de vidéos de processus AI de HeyGen le concrétise avec des avatars, des voix et des scènes, en faisant un créateur de vidéos AI efficace.

HeyGen peut-il générer des avatars AI réalistes pour mon contenu ?

Absolument, HeyGen est un générateur d'avatars AI de premier plan dans l'industrie, offrant une gamme diversifiée d'avatars AI réalistes. Ces présentateurs numériques personnalisables peuvent parfaitement synchroniser leurs lèvres avec votre script, ajoutant une touche humaine à vos projets de générateur de vidéos AI.

Quels outils d'édition vidéo sont disponibles dans HeyGen ?

HeyGen propose un Studio Editor complet avec une suite d'outils d'édition vidéo intuitifs pour affiner vos créations. Vous pouvez personnaliser les scènes, intégrer des contrôles de marque et utiliser une riche bibliothèque multimédia pour garantir que vos vidéos s'alignent parfaitement avec votre vision.

HeyGen prend-il en charge plusieurs langues et le sous-titrage automatique ?

Oui, HeyGen offre un support multilingue robuste, vous permettant de créer du contenu engageant pour un public mondial. De plus, sa fonction de sous-titrage automatique génère automatiquement des sous-titres précis, améliorant l'accessibilité et la portée de vos projets de vidéos AI.

