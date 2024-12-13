outil vidéo de présentation ai : Créez des Vidéos Engagantes Rapidement

Transformez facilement votre texte en contenu vidéo captivant grâce à la puissante fonctionnalité Texte en vidéo à partir d'un script, économisant temps et ressources.

376/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo didactique de 60 secondes destinée aux éducateurs et créateurs de cours en ligne, adoptant un style visuel illustratif et engageant, accompagné d'une voix off claire et apaisante, pour montrer la puissance des "Avatars AI" de HeyGen dans la génération de vidéos de formation de haute qualité et l'établissement d'une forte présence de générateur vidéo AI.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo promotionnelle de 30 secondes ciblant les marketeurs des réseaux sociaux, utilisant un style visuel rapide et frappant et un audio énergique avec une musique entraînante, mettant en avant comment les "Modèles & scènes" de HeyGen accélèrent la production de vidéos explicatives de produits percutantes, rendant la création vidéo AI accessible et rapide.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo de communication d'entreprise de 90 secondes pour les départements RH, présentant un style visuel professionnel, élégant et informatif accompagné d'une voix off rassurante et claire, illustrant l'efficacité de la "Génération de voix off" de HeyGen pour créer des vidéos d'intégration cohérentes incluant des voix off diversifiées.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne l'Outil Vidéo de Présentation AI

Créez des vidéos engageantes avec des avatars AI et des voix réalistes, transformant votre texte en présentations professionnelles avec facilité.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par saisir votre texte ou script. Notre générateur vidéo AI convertira sans effort vos mots en une présentation dynamique.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Présentateur AI
Améliorez votre message en choisissant parmi une large gamme d'avatars AI réalistes qui livreront votre contenu avec des expressions naturelles.
3
Step 3
Générez des Voix Off
Générez des voix off professionnelles à partir de votre script dans plus de 140 langues, ajoutant un élément auditif dynamique et engageant à votre présentation.
4
Step 4
Exportez et Intégrez
Exportez votre vidéo de haute qualité dans divers formats, prête pour une intégration LMS fluide pour une distribution efficace de votre contenu de formation.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Élargissez le Contenu Éducatif à l'Échelle Mondiale

.

Développez et déployez efficacement des cours et du matériel éducatif engageants, atteignant un public mondial grâce à la génération de vidéos AI en plusieurs langues.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos AI ?

HeyGen révolutionne la création de vidéos AI en transformant vos scripts textuels en vidéos captivantes avec des présentateurs AI réalistes. Cette capacité de texte en vidéo rend la génération de contenu rapide et efficace, simplifiant votre flux de travail.

Puis-je personnaliser les avatars AI pour le contenu marketing de ma marque ?

Absolument, HeyGen vous permet de choisir parmi une large gamme d'avatars AI, qui peuvent être personnalisés pour s'aligner parfaitement avec l'image et le message de votre marque pour divers besoins de contenu marketing. Cela garantit que vos vidéos sont uniques et en accord avec votre marque.

Quelles fonctionnalités créatives HeyGen offre-t-il pour améliorer le contenu vidéo ?

HeyGen propose des fonctionnalités créatives avancées, y compris des voix off professionnelles et un support pour plus de 140 langues, vous permettant de produire un contenu vidéo polyvalent et résonnant à l'échelle mondiale. Vous pouvez également utiliser des modèles préfabriqués pour une production vidéo rapide et percutante.

Comment HeyGen peut-il être utilisé pour produire des vidéos explicatives de produits ou d'intégration ?

HeyGen est un générateur vidéo AI idéal pour créer rapidement des vidéos explicatives de produits captivantes et des vidéos d'intégration efficaces. Son interface conviviale et ses capacités robustes vous permettent de fournir des explications visuelles claires et engageantes sans montage vidéo complexe.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo