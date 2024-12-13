Créez des Vidéos Engagantes avec Notre Créateur de Vidéos avec Présentateur AI
Concevez des vidéos marketing captivantes et des contenus de formation avec des avatars AI réalistes qui donnent vie à votre script.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo didactique dynamique de 45 secondes destinée aux influenceurs des réseaux sociaux et aux éducateurs en ligne. Cette vidéo doit adopter un ton clair et éducatif avec une esthétique moderne et épurée, illustrant à quelle vitesse un "générateur de vidéos AI" peut transformer des idées brutes en "présentations vidéo alimentées par AI" en utilisant simplement la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen pour produire un contenu soigné à partir de leurs matériaux écrits.
Créez une vidéo de communication d'entreprise élégante de 60 secondes pour les communicateurs d'entreprise et les responsables de marque qui valorisent la cohérence du message. Le style visuel doit être soigné et sophistiqué, soulignant la cohérence de la marque avec une voix claire et autoritaire. Cette suggestion se concentre sur la démonstration de l'innovant "générateur d'avatars AI" de HeyGen et sur la façon dont ses capacités robustes de "génération de voix off" permettent la création de "Vidéos de marque" hautement personnalisées qui résonnent puissamment avec les audiences.
Produisez une vidéo inspirante et rapide de 30 secondes avec une musique de fond énergique, conçue pour les professionnels occupés et les entrepreneurs en herbe. Cette vidéo doit démontrer rapidement comment lancer un projet en utilisant divers "Modèles de vidéo" et ensuite affiner rapidement le contenu avec l'aide d'un "Générateur de script AI", mettant en avant la vaste bibliothèque de "Modèles & scènes" de HeyGen comme un raccourci vers la production vidéo professionnelle.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Création de Publicités Performantes.
Générez rapidement des publicités vidéo performantes en utilisant des présentateurs AI pour capter l'attention de l'audience et stimuler les conversions.
Contenu Engagé pour les Réseaux Sociaux.
Créez instantanément des vidéos captivantes pour les réseaux sociaux et des clips courts pour renforcer votre présence en ligne et engager efficacement les spectateurs.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer mon processus de création de vidéos créatives ?
HeyGen permet aux utilisateurs de créer du contenu vidéo engageant sans effort en utilisant son générateur de vidéos AI avancé. Vous pouvez transformer du texte en présentations vidéo dynamiques alimentées par AI avec des avatars AI réalistes et divers modèles vidéo, simplifiant considérablement votre processus de création de vidéos créatives.
Puis-je produire des vidéos de marque en utilisant le créateur de vidéos avec présentateur AI de HeyGen ?
Absolument, le créateur de vidéos avec présentateur AI de HeyGen vous permet de produire facilement des vidéos de marque de haute qualité. Vous pouvez intégrer le logo de votre entreprise, ses couleurs et d'autres éléments de marque pour maintenir une cohérence du message dans toutes vos communications vidéo.
Quels types d'Avatars AI HeyGen propose-t-il pour les présentations vidéo alimentées par AI ?
HeyGen offre une large sélection d'Avatars AI réalistes qui peuvent être personnalisés pour vos présentations vidéo alimentées par AI. Des apparences diverses aux différents styles de discours, ces Avatars AI donnent vie à vos scripts avec des expressions et des mouvements naturels.
HeyGen prend-il en charge la transformation de texte en vidéo pour divers besoins de contenu ?
Oui, HeyGen excelle dans la transformation de texte en vidéo, rendant simple la conversion de vos scripts en contenu vidéo professionnel. Que vous ayez besoin de vidéos marketing captivantes ou de vidéos de formation informatives, la plateforme de HeyGen et son Générateur de Script AI peuvent rapidement créer des récits engageants.