Imaginez une vidéo promotionnelle de 30 secondes, dynamique et adaptée aux propriétaires de petites entreprises et aux équipes marketing, montrant à quel point il est facile de produire du contenu engageant. Visuellement, elle doit être épurée et professionnelle avec une voix off amicale et enthousiaste, mettant en avant la puissance de HeyGen en tant que "créateur de vidéos avec présentateur AI" et démontrant spécifiquement la facilité d'intégration de divers "avatars AI" pour représenter leur marque.

Générer une Vidéo