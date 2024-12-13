Générateur de Vidéos avec Présentateur AI : Créez des Vidéos Époustouflantes

Créez du contenu marketing convaincant et des vidéos de formation avec des avatars AI réalistes, économisant temps et ressources.

Générez une vidéo d'instruction concise de 90 secondes destinée aux développeurs et aux chefs de produit techniques, démontrant une nouvelle intégration d'API. Le style visuel doit être élégant et professionnel, avec des enregistrements d'écran accompagnés d'un avatar AI (utilisant la capacité d'avatars AI de HeyGen) expliquant clairement les étapes complexes avec une voix off audio confiante et synchronisée, en évitant tout jargon lorsque des termes plus simples suffisent pour maintenir la clarté.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo de formation sur la conformité de 2 minutes pour les nouveaux employés, axée sur les mises à jour des politiques de l'entreprise. Cette vidéo doit utiliser les divers modèles et scènes de HeyGen pour présenter l'information de manière claire et engageante, combinant un texte professionnel à l'écran avec une voix off AI chaleureuse et encourageante. L'esthétique visuelle doit être propre et corporative, garantissant que les points clés de conformité sont mis en évidence efficacement.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo explicative de produit sophistiquée d'une minute destinée aux utilisateurs de logiciels d'entreprise et aux décideurs informatiques, présentant une nouvelle fonctionnalité d'un générateur de vidéo avec présentateur AI. L'approche visuelle doit être moderne et soignée, intégrant des démonstrations logicielles en direct avec des superpositions graphiques. Une voix off AI articulée, générée directement à partir d'un script détaillé en utilisant la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen, guidera les spectateurs à travers les avantages et le fonctionnement de la fonctionnalité.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de communication interne dynamique et informative de 45 secondes pour tous les employés, annonçant un déploiement technologique à venir et démontrant comment un générateur de vidéo AI peut rationaliser la création de contenu. Le style visuel doit être dynamique, incorporant des graphiques animés et des superpositions de texte claires, accompagnés d'une voix AI positive et encourageante générée à l'aide de la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen. Cette vidéo vise à informer rapidement et à susciter l'enthousiasme autour des nouveaux outils.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos avec Présentateur AI

Transformez sans effort votre texte en contenu vidéo captivant avec des présentateurs AI, des scènes dynamiques et des voix off professionnelles pour captiver votre audience.

1
Step 1
Sélectionnez Votre Présentateur AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'**avatars AI** pour représenter votre message. Entrez simplement votre script pour commencer, préparant votre contenu pour la synthèse.
2
Step 2
Ajoutez des Visuels et des Scènes
Améliorez le récit de votre vidéo en sélectionnant parmi une variété de **modèles** et en ajoutant des médias pertinents de la bibliothèque intégrée ou de vos téléchargements.
3
Step 3
Générez la Voix Off et Affinez
Notre plateforme génère automatiquement des **voix off AI** convaincantes pour votre script, assurant une synchronisation parfaite et donnant vie à votre message.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo AI
Finalisez et **exportez** votre vidéo AI de haute qualité dans le format et le ratio d'aspect de votre choix, prête à être diffusée sur diverses plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Contenu Engagé pour les Réseaux Sociaux

.

Produisez efficacement des vidéos captivantes pour les réseaux sociaux avec des présentateurs AI pour développer votre présence en ligne.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment le générateur de vidéos AI de HeyGen simplifie-t-il la création de contenu ?

HeyGen utilise des avatars AI avancés et des invites textuelles pour transformer sans effort des scripts en vidéos professionnelles. Cette puissante plateforme de génération de vidéos AI simplifie considérablement votre flux de production vidéo et améliore l'efficacité.

HeyGen peut-il gérer les traductions de vidéos multilingues et le clonage de voix pour une portée mondiale ?

Oui, HeyGen offre des capacités techniques robustes pour les traductions de vidéos en plus de 140 langues, avec un audio synchronisé et un clonage vocal réaliste. Cela garantit que votre contenu est parfaitement localisé pour un public mondial diversifié.

Quels outils d'édition avancés HeyGen propose-t-il pour personnaliser le contenu vidéo généré par AI ?

HeyGen fournit un ensemble complet d'outils d'édition dans son interface conviviale, vous permettant d'affiner votre vidéo générée par AI. Vous pouvez facilement modifier les scènes, ajouter une marque personnalisée et peaufiner chaque détail pour un produit final soigné.

Les présentateurs AI de HeyGen sont-ils adaptés à la production de vidéos de formation de haute qualité ?

Absolument. Les présentateurs AI réalistes de HeyGen sont idéaux pour créer des vidéos de formation engageantes, des explications de produits et du contenu marketing. La plateforme offre un rendu de qualité professionnelle, garantissant une communication claire et percutante pour tous vos besoins.

