Imaginez une vidéo dynamique de 30 secondes pour les propriétaires de petites entreprises, démontrant comment un créateur de vidéos PPC AI simplifie la production de publicités. Visuellement, elle doit être rythmée avec des coupes rapides entre différents styles de publicités, accompagnée d'une voix off énergique et amicale. L'accent est mis sur la transformation facile du texte en vidéo à partir d'un script, la génération de multiples variantes de vidéos sans effort, et l'utilisation de la génération de voix off pour créer des publicités vidéo AI convaincantes qui stimulent l'engagement.

