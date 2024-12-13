Créateur de Vidéos PPC AI pour des Publicités à Fort Taux de Conversion
Transformez vos scripts en publicités vidéo percutantes instantanément, réduisant les coûts de production et augmentant les conversions grâce à des capacités de texte en vidéo fluides.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo de 45 secondes visuellement soignée ciblant les marques de commerce électronique, illustrant le pouvoir de l'AI pour produire des vidéos de produits époustouflantes. La vidéo doit présenter une esthétique moderne, utilisant une bibliothèque de médias de haute qualité/soutien de stock pour mettre en valeur les détails des produits, narrée par un avatar AI engageant. Elle mettra en avant comment les avatars AI donnent vie aux produits, avec un redimensionnement et des exportations d'aspect-ratio fluides pour diverses plateformes.
Développez une vidéo percutante de 15 secondes pour les réseaux sociaux, conçue pour les créateurs de contenu et les gestionnaires de réseaux sociaux, mettant en avant la création rapide de vidéos UGC AI. Le style visuel doit être authentique et vivant, imitant les tendances populaires avec des sous-titres/captions dynamiques à l'écran et une musique de fond entraînante, utilisant divers modèles et scènes pour produire des vidéos courtes engageantes pour les réseaux sociaux.
Produisez une vidéo informative de 60 secondes destinée aux spécialistes du marketing de performance et aux agences de publicité, détaillant l'efficacité d'un générateur de vidéos AI pour créer des créations publicitaires diversifiées. La présentation visuelle doit être propre et orientée vers le flux de travail, soutenue par une voix off confiante et autoritaire, soulignant la facilité avec laquelle les utilisateurs peuvent exploiter les modèles et les scènes et générer de nombreuses variantes de vidéos à partir d'un seul texte en vidéo à partir d'un script pour optimiser les campagnes PPC.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Publicités Vidéo AI Performantes.
Générez rapidement des publicités vidéo AI diversifiées et à fort taux de conversion pour élever vos campagnes PPC et maximiser le retour sur investissement publicitaire.
Générez des Créations Publicitaires Engagantes pour les Réseaux Sociaux.
Produisez rapidement des vidéos et des clips captivants pour les réseaux sociaux, optimisés pour diverses plateformes afin de stimuler l'engagement et la performance publicitaire.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de publicités vidéo AI engageantes ?
Le puissant générateur de vidéos AI de HeyGen permet aux utilisateurs de produire sans effort des publicités vidéo AI de haute qualité. Utilisez les capacités de texte en vidéo et les avatars AI réalistes pour créer des variantes de vidéos diversifiées, garantissant que vos créations publicitaires résonnent toujours avec votre public cible.
HeyGen peut-il assurer la cohérence de la marque sur tout mon contenu vidéo ?
Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque complets, vous permettant d'intégrer sans effort votre logo, vos couleurs de marque et vos polices personnalisées dans vos créations vidéo. Exploitez nos modèles et scènes étendus pour maintenir une apparence cohérente pour tous vos visuels de produits et créations sociales.
Quels outils HeyGen propose-t-il pour générer des vidéos UGC AI dynamiques ?
HeyGen vous permet de produire des vidéos UGC AI authentiques, parfaites pour les vidéos sur les réseaux sociaux et les campagnes de performance. Notre plateforme inclut une large gamme de modèles vidéo et de fonctionnalités d'édition AI pour vous aider à réutiliser le contenu et créer rapidement des créations de style généré par l'utilisateur convaincantes.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour optimiser les flux de production vidéo ?
HeyGen simplifie vos flux de production vidéo en offrant une conversion efficace de texte en vidéo et une génération de voix off automatisée. Avec des fonctionnalités telles que les sous-titres/captions multilingues et le redimensionnement d'aspect-ratio pour diverses plateformes, vous pouvez réduire considérablement les coûts de production et accélérer la livraison de contenu.