Plateforme de tutoriels vidéo alimentée par l'IA pour un apprentissage sans effort

Créez des vidéos de formation engageantes sans effort. Notre plateforme alimentée par l'IA utilise le texte-à-vidéo à partir de script pour transformer vos idées en tutoriels puissants.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Rationalisez la production de vos "vidéos de formation" d'entreprise avec cette vidéo d'instruction de 60 secondes conçue pour les "équipes de formation et développement" et les initiatives de "formation des employés". Imaginez une esthétique professionnelle et corporative avec une voix confiante et autoritaire, utilisant les "avatars AI" réalistes de HeyGen pour offrir un contenu cohérent et de haute qualité sans avoir besoin d'engager des acteurs ou de construire un studio.
Exemple de Prompt 2
Élevez votre "éducation client" et réduisez drastiquement les "demandes de support en baisse" avec une vidéo vibrante de 30 secondes présentant une nouvelle fonctionnalité ou un conseil rapide. Destiné aux responsables de la réussite client et aux équipes de marketing produit, ce contenu doit utiliser des visuels dynamiques et "un contenu vidéo engageant" avec une voix joyeuse et utile, assurant une portée et une accessibilité maximales grâce à la fonction automatique de "sous-titres/captions" de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Besoin de générer rapidement une "documentation vidéo" pour des processus complexes ou des annonces rapides ? Créez un segment concis de 45 secondes en utilisant le puissant "générateur de vidéo AI" de HeyGen. Cette vidéo cible les développeurs de logiciels et les rédacteurs techniques, et présentera des visuels minimalistes et informatifs accompagnés d'une voix calme et claire, rendant la création sans effort en commençant par les "modèles et scènes" préconçus de HeyGen.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne une plateforme de tutoriels vidéo alimentée par l'IA

Créez sans effort des vidéos tutoriels professionnelles et engageantes avec des outils pilotés par l'IA, rationalisant votre processus de documentation.

1
Step 1
Enregistrez votre contenu
Utilisez les outils intégrés de capture d'écran et de vidéo pour enregistrer vos processus ou téléchargez des médias existants. Cela forme la base de votre vidéo tutoriel.
2
Step 2
Ajoutez une narration alimentée par l'IA
Transformez votre texte en voix off naturelle en utilisant la technologie vocale AI. Choisissez parmi diverses voix et langues pour narrer parfaitement votre tutoriel.
3
Step 3
Choisissez un modèle professionnel
Sélectionnez parmi une bibliothèque de modèles préconçus pour donner à votre tutoriel un aspect poli et cohérent. Appliquez des contrôles de branding pour une présentation homogène.
4
Step 4
Exportez et partagez votre tutoriel
Exportez facilement votre tutoriel terminé dans divers formats d'aspect et résolutions. Utilisez des options de partage intelligent pour le distribuer efficacement à votre audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifier visuellement des concepts complexes

Transformez des sujets complexes en tutoriels vidéo générés par l'IA facilement digestibles, rendant l'information complexe accessible et améliorant la compréhension pour tous les apprenants.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos tutoriels alimentées par l'IA ?

HeyGen est une plateforme de tutoriels vidéo alimentée par l'IA qui simplifie la création de vidéos en transformant le texte en vidéos engageantes. Elle exploite une plateforme d'IA générative avec des avatars AI et des capacités vocales AI, permettant aux utilisateurs de produire rapidement des vidéos de formation de haute qualité et de la documentation vidéo à partir de scripts ou de modèles. Cela rationalise l'ensemble du processus de production vidéo pour divers besoins.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen une plateforme vidéo AI idéale pour la formation et le développement et l'éducation client ?

HeyGen est une plateforme vidéo AI idéale pour les équipes de formation et développement et l'éducation client en permettant une production rapide de vidéos tutoriels engageantes et de documentation vidéo complète. Ses fonctionnalités soutiennent la formation des employés, la formation à la conformité et les initiatives de réussite client, aidant à réduire les demandes de support. La facilité d'utilisation de la plateforme la rend parfaite pour créer des guides utilisateur étape par étape.

HeyGen peut-il créer de la documentation vidéo avec des avatars AI et un branding personnalisé ?

Oui, HeyGen permet aux utilisateurs de créer une documentation vidéo professionnelle en utilisant des avatars AI et des contrôles de branding complets. Vous pouvez facilement transformer du texte en vidéos, intégrer votre logo et vos couleurs de marque, et utiliser divers modèles pour maintenir une identité de marque cohérente dans tous vos efforts de production vidéo. Cela garantit que toutes vos vidéos tutoriels sont conformes aux normes de votre organisation.

HeyGen prend-il en charge la création de vidéos tutoriels en plusieurs langues ?

Absolument, HeyGen est conçu pour prendre en charge la production de vidéos en plusieurs langues, ce qui en fait un générateur de vidéos AI polyvalent pour des audiences mondiales. La plateforme offre des capacités vocales AI avancées et génère automatiquement des sous-titres et des captions, garantissant que vos vidéos tutoriels sont accessibles et percutantes dans le monde entier. Cette capacité élargit considérablement la portée de vos vidéos d'éducation client et de formation.

