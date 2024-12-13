Plateforme de Vidéo de Formation Alimentée par l'AI pour les Équipes de L&D
Produisez sans effort des cours en ligne et des intégrations personnalisées avec des avatars AI époustouflants.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Réalisez une vidéo tutorielle pratique de 60 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux créateurs de contenu submergés par la production vidéo. Visuellement, elle doit présenter une démonstration claire et étape par étape du processus de création vidéo au sein de HeyGen, avec une voix off amicale et instructive guidant le spectateur. Cette vidéo illustrera la puissance de transformer un simple script en une vidéo de formation soignée en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen, simplifiant la création de contenu pour un apprentissage percutant.
Développez une vidéo promotionnelle vibrante de 30 secondes ciblant les équipes marketing et les éducateurs cherchant à produire rapidement du contenu vidéo professionnel. L'esthétique visuelle doit être lumineuse et illustrative, utilisant des éléments animés et des superpositions de texte claires, accompagnée d'une voix off enthousiaste et encourageante. Ce court métrage montrera à quel point il est facile de lancer n'importe quel projet en utilisant les modèles et scènes étendus de HeyGen, réduisant considérablement le temps de production tout en maintenant une haute qualité.
Produisez une vidéo informative soignée de 50 secondes pour les départements RH et les développeurs d'e-learning visant à étendre leurs initiatives de formation mondiale. Visuellement, elle doit être élégante et professionnelle, mettant en vedette divers avatars parlant différentes langues, soutenue par une voix off rassurante et autoritaire. La vidéo mettra en avant comment la capacité avancée de génération de voix off de la plateforme élimine les barrières linguistiques, rendant la production vidéo professionnelle accessible et efficace pour le développement des employés à grande échelle.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Cours en Ligne.
Produisez sans effort plus de cours en ligne et de contenu éducatif pour atteindre un public plus large d'apprenants à l'échelle mondiale.
Améliorez l'Engagement de la Formation.
Exploitez l'AI pour augmenter considérablement l'engagement et la rétention des connaissances au sein de vos programmes de formation.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il transformer la production de vidéos de formation pour les équipes de L&D ?
HeyGen permet aux équipes de L&D de créer des vidéos engageantes sans effort en utilisant des Avatars AI et des voix off AI, simplifiant l'ensemble du processus de production vidéo. Cela permet une création rapide de vidéos de formation de haute qualité sans tournage ou montage complexe.
Quels outils créatifs HeyGen offre-t-il pour créer du contenu vidéo captivant ?
HeyGen propose une suite d'outils créatifs incluant des modèles personnalisables et des fonctionnalités puissantes de création de script, permettant aux utilisateurs de produire des vidéos professionnelles et engageantes. Vous pouvez facilement transformer du texte en contenu vidéo dynamique avec des Avatars AI et des voix off.
HeyGen prend-il en charge plusieurs langues pour le développement global des employés ?
Oui, HeyGen prend en charge plus de 140 langues, permettant aux équipes de L&D de créer des vidéos de formation localisées et des voix off pour des initiatives de développement des employés diversifiées à l'échelle mondiale. Cela garantit une intégration personnalisée et un message cohérent dans le monde entier.
Qu'est-ce qui fait de HeyGen une plateforme de vidéo de formation efficace alimentée par l'AI ?
HeyGen est une plateforme de vidéo de formation efficace alimentée par l'AI qui utilise des Avatars AI et des modèles pour simplifier la production vidéo du script au produit final. Cela accélère considérablement la création de contenu pour des vidéos de formation engageantes.