Plateforme Vidéo Éducative Alimentée par l'AI pour des Leçons Engagantes

Générez sans effort des vidéos eLearning engageantes à partir de vos scripts grâce à la création de texte-à-vidéo alimentée par l'AI.

425/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une vidéo de 45 secondes destinée aux formateurs d'entreprise et aux professionnels des ressources humaines, démontrant l'intégration rapide des employés. Le style visuel doit être professionnel et épuré avec une voix off directe et autoritaire, soulignant l'efficacité des modèles et scènes de HeyGen et la génération précise de voix off pour des vidéos de formation percutantes.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo promotionnelle dynamique de 30 secondes ciblant les enseignants de langues et les créateurs de cours e-learning internationaux, illustrant la puissance de l'éducation multilingue. Utilisez des visuels dynamiques de carte du monde et une voix off sophistiquée et adaptative, montrant la facilité d'ajouter des sous-titres et de tirer parti des avatars AI pour une expérience de création de texte-à-vidéo véritablement mondiale alimentée par l'AI.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo tutorielle de 60 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux experts en la matière qui ont besoin de créer rapidement du contenu pédagogique. Cette vidéo nécessite un design moderne et minimaliste et une voix amicale et accessible, soulignant la commodité de la bibliothèque de médias intégrée/le support de stock et la simplicité de transformer un script en vidéo éducative AI avec texte-à-vidéo à partir d'un script.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne une Plateforme Vidéo Éducative Alimentée par l'AI

Transformez votre programme en vidéos éducatives engageantes et professionnelles avec notre plateforme AI intuitive, conçue pour les créateurs de tous niveaux.

1
Step 1
Collez Votre Contenu
Collez votre script éducatif ou texte dans la plateforme. Notre création de texte-à-vidéo alimentée par l'AI l'analyse instantanément, posant les bases de votre vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez un Avatar AI
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI, y compris des avatars de professeurs professionnels, pour représenter votre contenu, assurant une présentation cohérente et engageante pour votre public.
3
Step 3
Appliquez des Visuels et du Branding
Utilisez nos modèles vidéo pour concevoir des scènes captivantes. Appliquez vos couleurs de marque, logo, et améliorez votre vidéo éducative avec des médias pertinents de la bibliothèque.
4
Step 4
Générez et Partagez
D'un simple clic, générez votre vidéo éducative de haute qualité. Notre génération rapide de vidéos vous permet de l'exporter dans divers formats pour une distribution fluide à votre public.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez l'Éducation en Santé

.

Traduisez des informations médicales complexes en vidéos éducatives claires et accessibles, améliorant considérablement la formation et la compréhension en santé.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos éducatives ?

HeyGen simplifie le processus de création de vidéos éducatives en convertissant directement le texte en vidéos éducatives engageantes alimentées par l'AI. Avec son interface intuitive et ses nombreux modèles vidéo, HeyGen permet une conception et une génération de vidéos faciles, éliminant les étapes de production complexes.

Quel type d'avatars AI est disponible pour le contenu éducatif sur HeyGen ?

HeyGen propose une sélection diversifiée d'avatars de professeurs professionnels pour représenter votre marque et diffuser efficacement des vidéos éducatives. Ces avatars AI donnent vie à vos leçons, assurant une présence cohérente et engageante pour votre plateforme vidéo éducative AI.

HeyGen prend-il en charge les fonctionnalités multilingues pour les vidéos eLearning ?

Oui, HeyGen prend en charge l'éducation multilingue en offrant des capacités robustes de génération de voix off et de sous-titres pour vos vidéos eLearning. Cela vous permet de produire sans effort des vidéos de formation accessibles à un public mondial, rendant votre contenu véritablement inclusif.

Puis-je générer rapidement des vidéos éducatives AI avec HeyGen ?

HeyGen est conçu pour une génération rapide de vidéos, vous permettant de créer efficacement des vidéos éducatives AI de haute qualité à partir de vos scripts textuels. Ce générateur de vidéos AI réduit considérablement le temps de production, permettant un déploiement rapide de vos supports d'apprentissage.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo