Plateforme de vidéos publicitaires alimentée par l'AI : Créez des publicités gagnantes rapidement
Générez des créations publicitaires performantes et augmentez la production avec des acteurs AI, économisant du temps et augmentant le ROAS pour les spécialistes du marketing de performance.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez une vidéo inspirante de 45 secondes pour les agences de marketing, illustrant la puissance de HeyGen en tant que créateur de publicités vidéo AI pour générer des publicités vidéo gagnantes sans budgets de production importants. La vidéo doit adopter une esthétique élégante et professionnelle avec une démonstration d'interface utilisateur propre et une voix off autoritaire, soulignant l'efficacité de la transformation du texte en vidéo soignée en utilisant les fonctionnalités de texte-à-vidéo et de génération de voix off de HeyGen.
Développez une vidéo engageante de 60 secondes destinée aux marques D2C, démontrant comment tester facilement les tendances créatives et produire de nombreuses variantes vidéo avec HeyGen. Cette vidéo nécessite un style visuel moderne et rapide avec des transitions rapides entre différentes versions de publicités et une musique de fond entraînante, mettant en avant comment les modèles et scènes de HeyGen ainsi que les capacités de redimensionnement et d'exportation des ratios d'aspect simplifient l'ensemble du processus de test créatif.
Concevez une vidéo informative de 30 secondes pour les créateurs de contenu, mettant en avant la simplicité de générer des publicités AI de haute qualité et des créations publicitaires. La vidéo doit comporter des coupes rapides et un ton clair et instructif, assurant l'accessibilité avec des sous-titres/captions affichés de manière proéminente. Montrez comment la bibliothèque de médias/stock de HeyGen aide à assembler rapidement un contenu d'apparence professionnelle.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Génération rapide de créations publicitaires.
Produisez rapidement des publicités vidéo AI performantes qui captivent les audiences et génèrent des résultats supérieurs pour toute campagne.
Échelle des publicités vidéo sur les réseaux sociaux.
Créez sans effort des publicités vidéo engageantes et des clips courts optimisés pour toutes les plateformes de réseaux sociaux, augmentant la portée et l'engagement.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen facilite-t-il la création de publicités vidéo uniques de style UGC et d'acteurs AI ?
HeyGen permet aux utilisateurs de produire des publicités vidéo authentiques de style UGC et des acteurs AI dynamiques, en s'appuyant sur ses capacités avancées de créateur de publicités vidéo AI. Cela permet une génération efficace de vidéos publicitaires diversifiées qui captent l'attention et suscitent l'engagement.
Quels types de variantes vidéo puis-je générer avec HeyGen pour mes campagnes ?
Avec HeyGen, vous pouvez générer de nombreuses variantes vidéo pour des publicités vidéo gagnantes, y compris des vidéos de produits et des témoignages, en utilisant des modèles personnalisés et une riche bibliothèque de médias. Cette polyvalence soutient la création d'une gamme de créations publicitaires efficaces adaptées à vos besoins spécifiques de campagne.
HeyGen peut-il aider à personnaliser et à marquer mes créations publicitaires sur la plateforme publicitaire AI ?
Absolument, HeyGen offre des contrôles de marque robustes et des modèles personnalisés pour garantir que vos créations publicitaires sur la plateforme publicitaire AI s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque. Vous pouvez personnaliser facilement chaque vidéo avec votre logo, vos couleurs et vos esthétiques spécifiques pour maintenir la cohérence de la marque.
HeyGen simplifie-t-il l'ensemble du processus de création de vidéos publicitaires alimentées par l'AI ?
HeyGen simplifie considérablement l'ensemble du processus de création de vidéos publicitaires alimentées par l'AI, agissant comme un outil AI complet pour la publicité. De la génération de texte-à-vidéo à la création de voix off et à l'inclusion de sous-titres, HeyGen rationalise la façon dont vous créez des vidéos publicitaires, améliorant votre flux de travail créatif.