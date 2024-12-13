Générateur de Vidéos de Portfolio AI : Mettez en Valeur Votre Meilleur Travail

Créez des vidéos de portfolio de premier ordre sans effort. Notre interface conviviale et nos divers Modèles & scènes simplifient la création de votre vitrine.

Imaginez une présentation rapide de 30 secondes pour les créatifs et freelances occupés, où un "générateur de vidéos de portfolio AI" transforme instantanément leur travail en une vitrine professionnelle. Cette vidéo devrait présenter un style visuel moderne et rapide avec une musique entraînante et des coupes dynamiques, démontrant les "Modèles & scènes" de HeyGen pour une création de portfolio sans effort.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Réalisez une vidéo explicative professionnelle de 45 secondes pour les chercheurs d'emploi et les experts du secteur, illustrant l'impact d'un "site web de portfolio vidéo" soigné sur l'avancement de carrière. Le style visuel et audio doit être propre, corporatif et inspirant, en mettant l'accent sur la façon dont la "Génération de voix off" ajoute une voix personnalisée et autoritaire à leurs projets.
Exemple de Prompt 2
Racontez une histoire captivante de 60 secondes pour les artistes, designers et créateurs de contenu sur la simplification de la "création de vidéos de portfolio en ligne". À travers une narration visuelle artistique et engageante avec une musique contemporaine, démontrez comment la "Bibliothèque de médias/soutien de stock" de HeyGen rend l'intégration de travaux diversifiée fluide et visuellement époustouflante.
Exemple de Prompt 3
Pour les professionnels férus de technologie et ceux cherchant une portée mondiale, conceptualisez une vidéo futuriste de 30 secondes mettant en avant les capacités révolutionnaires d'un "Générateur de Portfolio AI". Avec une musique électronique élégante et des démonstrations visuelles innovantes, mettez en avant le pouvoir des "Avatars AI" pour présenter leur travail de manière dynamique à tout public.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne la Génération de Vidéos de Portfolio AI

Transformez votre travail en un portfolio vidéo dynamique et professionnel sans effort. Utilisez l'AI pour mettre en valeur vos projets et vous démarquer.

1
Step 1
Sélectionnez Votre Modèle
Commencez par choisir parmi une gamme diversifiée de modèles personnalisables conçus pour convenir à divers secteurs et styles. Ces modèles alimentés par l'AI fournissent une base parfaite pour votre vision unique.
2
Step 2
Téléchargez Vos Projets
Intégrez facilement votre meilleur travail en téléchargeant directement vos images, clips vidéo et autres médias. Utilisez l'éditeur intuitif par glisser-déposer pour organiser votre contenu et ajouter des éléments de marque pour une touche personnalisée.
3
Step 3
Générez et Personnalisez
Utilisez l'AI pour transformer votre script ou vos invites textuelles en une narration vidéo captivante grâce aux capacités de texte-à-vidéo à partir de script. Améliorez votre présentation avec des avatars AI et affinez la génération de voix off pour un résultat soigné.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre portfolio vidéo professionnel en l'exportant dans divers formats d'aspect pour un visionnage optimal sur toutes les plateformes. Partagez votre portfolio complété sous forme de lien en direct pour atteindre facilement votre audience et laisser une impression durable.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez des Vidéos de Promotion Professionnelle

.

Développez des vidéos promotionnelles courtes et percutantes pour votre marque personnelle ou vos services, en utilisant l'AI pour mettre en avant rapidement votre proposition de valeur unique.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment le générateur de vidéos AI de HeyGen améliore-t-il les vidéos de portfolio créatif ?

Le générateur de vidéos de portfolio AI de HeyGen vous permet de créer des portfolios efficaces en transformant vos concepts en présentations vidéo captivantes. Notre plateforme utilise des outils alimentés par l'AI et des options de design personnalisables pour réaliser des vidéos de portfolio de haute qualité qui reflètent véritablement votre style unique.

Quelles options de personnalisation sont disponibles pour mon site web de portfolio vidéo ?

Avec HeyGen, la personnalisation des vidéos de portfolio est fluide, vous permettant de personnaliser chaque aspect. Intégrez facilement des graphiques, ajustez les mises en page et sélectionnez des modèles, tout en ajoutant des éléments de marque comme des logos et des couleurs pour que votre site web de portfolio vidéo se démarque.

Puis-je créer et personnaliser rapidement mon portfolio vidéo avec HeyGen ?

Oui, HeyGen offre une interface conviviale et un éditeur par glisser-déposer, rendant la création de vidéos de portfolio en ligne efficace et intuitive. Vous pouvez facilement télécharger du contenu, utiliser des invites textuelles pour générer des sections vidéo, et modifier chaque aspect pour concevoir votre mise en page rapidement.

Quelles fonctionnalités HeyGen propose-t-il pour rendre mes vidéos de portfolio plus percutantes ?

HeyGen améliore votre présentation vidéo avec des outils professionnels comme les avatars AI et la génération de voix off, garantissant que votre message résonne. De plus, notre plateforme prend en charge l'optimisation mobile et les vidéos intégrées, vous aidant à créer une vidéo de portfolio impressionnante qui captive votre audience sur n'importe quel appareil.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo