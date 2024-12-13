Générateur de Vidéos Explicatives sur les Politiques d'IA : Rapide, Clair et Engagé

Transformez rapidement des politiques complexes en vidéos explicatives engageantes en utilisant la conversion de texte en vidéo à partir d'un script.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de communication interne de 60 secondes destinée aux cadres supérieurs et aux chefs d'équipe, décrivant les récentes mises à jour des politiques complexes de gouvernance de l'IA de l'entreprise. Le style visuel doit être moderne et axé sur l'infographie, utilisant un ton professionnel mais accessible généré par la conversion de texte en vidéo à partir d'un script, en mettant l'accent sur la clarté et l'utilisation de modèles et de scènes dynamiques.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo concise de 30 secondes pour les parties prenantes externes et le grand public, résumant notre explication de la politique éthique de l'IA. Cette demande nécessite un design épuré et minimaliste avec des superpositions de texte audacieuses, garantissant une accessibilité mondiale grâce à des sous-titres/captions automatisés et un redimensionnement et des exportations optimisés pour divers plateformes.
Exemple de Prompt 3
Créez une courte vidéo de rappel de conformité de 15 secondes pour tous les employés de l'entreprise concernant la confidentialité des données dans les applications d'IA, conçue pour une communication interne rapide. Le style visuel et audio doit être énergique et vibrant, avec une musique de fond entraînante et un message direct, en utilisant des modèles préfabriqués et le support de la bibliothèque de médias/stock pour un délai d'exécution rapide.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos Explicatives sur les Politiques d'IA

Transformez sans effort des politiques complexes en explications vidéo claires et engageantes en utilisant des avatars d'IA, des scripts automatisés et une personnalisation de la marque. Rationalisez la communication interne et la formation.

1
Step 1
Créez Votre Script
Saisissez votre texte de politique ou générez automatiquement un script pour former la base de vos vidéos explicatives, en utilisant les capacités de conversion de texte en vidéo à partir d'un script.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar d'IA
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars d'IA pour représenter votre marque, donnant vie à votre message de politique avec une livraison expressive et des voix off naturelles.
3
Step 3
Personnalisez Votre Vidéo
Améliorez vos vidéos de formation sur les politiques avec une personnalisation de la marque, en incorporant vos logos et couleurs pour une apparence professionnelle et cohérente.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez vos vidéos explicatives engageantes, puis exportez-les dans le format d'aspect souhaité pour une distribution fluide sur tous vos canaux de communication.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les Explications de Politiques Complexes

Transformez des politiques complexes en vidéos explicatives d'IA faciles à comprendre, assurant clarté et conformité dans toute votre organisation.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos explicatives sur les politiques d'IA ?

HeyGen est un générateur de vidéos avancé qui transforme des documents de politique complexes en vidéos explicatives engageantes avec une rapidité remarquable. En utilisant la technologie de conversion de texte en vidéo, il rationalise le processus de production, permettant un délai d'exécution rapide pour les vidéos de communication interne critiques.

Quelles options créatives HeyGen offre-t-il pour personnaliser les vidéos de formation sur les politiques ?

HeyGen offre de nombreuses options créatives, y compris une gamme diversifiée d'avatars d'IA et de modèles préfabriqués, pour garantir que vos vidéos de formation sur les politiques soient engageantes et visuellement attrayantes. Vous pouvez également appliquer une personnalisation de la marque, en incorporant votre logo et vos couleurs spécifiques pour maintenir la cohérence de la marque tout au long de vos vidéos générées par l'IA.

HeyGen peut-il communiquer efficacement des politiques complexes en utilisant des voix off d'IA ?

Absolument. La capacité puissante de conversion de texte en vidéo de HeyGen, combinée à des voix off d'IA de haute qualité, assure une communication claire et cohérente même des politiques complexes. Cela élimine le besoin d'enregistrements manuels et offre une présentation professionnelle à chaque fois.

HeyGen fournit-il des outils pour une personnalisation facile des vidéos de politique ?

Oui, HeyGen propose une interface conviviale de glisser-déposer et des outils d'édition robustes, permettant une personnalisation et un branding sans effort de vos vidéos de politique. Cela garantit un délai d'exécution rapide pour créer du contenu professionnel et conforme à la marque de manière efficace.

