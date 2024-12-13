Créez une vidéo explicative concise d'une minute à destination des fondateurs techniques et des développeurs dans les startups, détaillant comment un générateur de vidéos de présentation par IA simplifie leur flux de travail. Le style visuel doit être épuré et fonctionnel, mélangeant des démonstrations enregistrées à l'écran avec une narration professionnelle par avatar IA. Mettez en avant la conversion fluide du script en vidéo grâce à la fonctionnalité de texte-à-vidéo, en soulignant son efficacité technique.

Générer une Vidéo