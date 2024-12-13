Générateur de Vidéos d'Intégration AI : Formation des Employés Rapide et Engagée
Engagez les nouvelles recrues avec une formation dynamique et personnalisée. Utilisez des avatars AI réalistes pour créer des vidéos d'intégration captivantes qui marquent les esprits.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez une vidéo dynamique de 45 secondes expliquant une nouvelle fonctionnalité logicielle aux propriétaires de petites entreprises, avec une présentation engageante, claire et autoritaire d'un avatar AI. Ce prompt de générateur de vidéo AI met l'accent sur la puissance du texte-à-vidéo à partir de scripts pour créer un message précis et percutant sans besoin de temps de caméra.
Créez une vidéo d'intégration informative de 60 secondes destinée aux professionnels des RH pour éduquer les employés existants sur les politiques d'entreprise mises à jour, adoptant un style visuel rassurant et professionnel complété par une voix off humaine. Exploitez la génération avancée de voix off de HeyGen pour articuler clairement des informations complexes, assurant une expérience de formation complète.
Développez un teaser promotionnel rapide de 15 secondes pour les équipes marketing lançant une nouvelle campagne produit, exigeant un style rapide, visuellement riche et excitant avec une musique de fond énergique. Intégrez des visuels diversifiés de la bibliothèque de médias/soutien de stock pour créer un aperçu à fort impact en utilisant le générateur de vidéo AI.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Élargir l'Apprentissage et la Formation.
Développez et distribuez rapidement des cours de formation et des vidéos d'intégration à l'échelle mondiale, élargissant votre portée et votre efficacité.
Améliorer l'Engagement d'Intégration.
Améliorez la rétention et la compréhension des nouvelles recrues en livrant des vidéos d'intégration dynamiques et personnalisées alimentées par AI.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos pour les projets créatifs ?
HeyGen fonctionne comme un générateur de vidéos AI intuitif, transformant vos scripts créatifs en vidéos soignées sans effort. Il utilise une technologie avancée de texte-à-vidéo AI pour animer des personnages et produire un contenu engageant à partir d'une simple saisie de texte, simplifiant ainsi votre flux de production.
HeyGen peut-il m'aider à développer des vidéos d'intégration captivantes et des explications de produits ?
Absolument, HeyGen est conçu pour vous aider à créer divers contenus créatifs, y compris des vidéos d'intégration efficaces et des explications de produits dynamiques. La plateforme offre des modèles polyvalents et des avatars AI pour garantir que votre message soit transmis de manière claire et engageante.
Quels atouts créatifs et fonctionnalités HeyGen propose-t-il pour la production vidéo ?
HeyGen offre un support robuste pour divers atouts créatifs, y compris des voix off de haute qualité, des modèles conçus professionnellement et des têtes parlantes personnalisées. Ces fonctionnalités vous permettent de créer des expériences de formation uniques et des présentations de vente convaincantes avec facilité.
HeyGen prend-il en charge l'utilisation d'avatars AI pour des présentations vidéo uniques ?
Oui, HeyGen prend entièrement en charge l'intégration d'avatars AI pour créer des présentations vidéo uniques et personnalisées. Vous pouvez choisir parmi une gamme diversifiée d'avatars AI ou créer le vôtre, renforçant l'impact créatif de votre contenu, des explications de produits aux expériences de formation.