Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo de bienvenue et d'information de 90 secondes pour les nouveaux employés, expliquant les aspects clés de leur intégration initiale. Cette vidéo doit utiliser les modèles et scènes personnalisables de HeyGen pour maintenir une esthétique de marque cohérente et inclure une voix off dynamique pour engager le public.
Créez une vidéo de formation détaillée de 2 minutes spécifiquement pour les nouveaux employés, en se concentrant sur un processus complexe de l'entreprise. Assurez l'accessibilité en utilisant la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen et améliorez la compréhension avec des visuels pertinents tirés de la bibliothèque de médias/stock, présentés avec un style audio clair et articulé.
Concevez une vidéo explicative concise de 45 secondes pour les équipes RH, illustrant la facilité de distribution des "vidéos d'intégration" sur diverses plateformes. La vidéo doit mettre en avant la capacité de redimensionnement et d'exportation des formats d'image de HeyGen pour une adaptation sans faille, en maintenant un style visuel dynamique avec une voix confiante et encourageante.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Augmenter la Production de Contenu d'Intégration.
Générez rapidement des vidéos d'intégration des employés et des supports de formation étendus, atteignant efficacement tous les nouveaux employés.
Améliorer l'Engagement des Nouveaux Employés.
Utilisez l'AI pour produire des vidéos de formation dynamiques et interactives pour les nouveaux employés, augmentant significativement les taux d'engagement et de rétention.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos d'intégration des employés avec l'AI ?
HeyGen utilise des avatars AI avancés et la technologie de texte-à-vidéo pour simplifier la production de vidéos d'intégration engageantes pour les employés. Il suffit d'entrer votre script, et HeyGen génère des têtes parlantes professionnelles avec génération de voix off, éliminant le besoin d'outils de montage vidéo complexes.
HeyGen peut-il aider les équipes RH à augmenter efficacement la production de contenu d'intégration ?
Absolument. HeyGen propose des modèles personnalisables et des flux de travail efficaces qui permettent aux équipes RH d'augmenter rapidement la production de contenu d'intégration sans compromettre la qualité. Sa plateforme intuitive favorise une collaboration fluide, rendant les vidéos de formation pour les nouveaux employés faciles à mettre à jour et à distribuer.
Quelles options de personnalisation sont disponibles pour les vidéos de formation des nouveaux employés créées avec HeyGen ?
HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation pour vos vidéos de formation des nouveaux employés, y compris des modèles personnalisables, des contrôles de marque pour les logos et les couleurs, et une riche bibliothèque de médias. Vous pouvez également intégrer des enregistrements d'écran et ajuster les formats d'image pour correspondre parfaitement aux exigences spécifiques de votre marque.
Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour créer des vidéos d'introduction à l'intégration AI ?
HeyGen propose un ensemble complet de fonctionnalités techniques pour les vidéos d'introduction à l'intégration AI, y compris des capacités intuitives de texte-à-vidéo, une génération avancée de voix off, et des sous-titres/captions automatiques. Cette fonctionnalité de bout en bout minimise le besoin d'outils de montage vidéo traditionnels, permettant une sortie rapide et professionnelle.