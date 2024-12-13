Générateur de Vidéos d'Introduction à l'Intégration AI : Rapide et Facile
Créez facilement des vidéos d'intégration engageantes pour les nouvelles recrues. Transformez vos scripts en vidéos dynamiques grâce à notre puissante capacité de texte-à-vidéo.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo soignée de 60 secondes pour les équipes marketing cherchant à maintenir une cohérence de marque dans tout leur contenu. Cette vidéo doit adopter un style visuel et audio élégant et professionnel, démontrant comment des modèles personnalisables peuvent être utilisés pour s'aligner sur des contrôles de marque spécifiques, garantissant que chaque projet vidéo renforce l'identité de la marque sans effort.
Produisez une vidéo d'instruction percutante de 30 secondes destinée aux créateurs de contenu et aux spécialistes de la formation et du développement, illustrant la transition fluide d'un concept écrit à une présentation visuelle. Employez un style visuel clair et direct avec une voix off informative pour mettre en avant l'efficacité de transformer un simple script en une vidéo complète grâce aux capacités de texte-à-vidéo, rationalisant la production de contenu.
Créez une vidéo dynamique et convaincante de 50 secondes pour les équipes mondiales et les organisations axées sur l'accessibilité, en mettant l'accent sur la clarté et la portée. La présentation visuelle doit être moderne et inclusive, complétée par une ambiance audio calme et professionnelle, mettant en avant l'ajout automatique de sous-titres pour garantir que votre message soit compris et accessible à tous les spectateurs.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Engagement de la Formation à l'Intégration.
Améliorez les vidéos de formation pour les nouvelles recrues avec l'AI pour améliorer significativement l'engagement et la rétention des connaissances.
Élargissez la Création de Contenu d'Intégration.
Produisez rapidement des modules d'intégration diversifiés et des cours d'introduction pour atteindre efficacement toutes les nouvelles recrues.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen permet-il aux équipes créatives de produire des vidéos d'intégration engageantes ?
HeyGen, une plateforme de création vidéo AI, permet aux utilisateurs de créer des vidéos d'intégration dynamiques et engageantes pour les nouvelles recrues. En utilisant des modèles personnalisables, des avatars AI et des contrôles de marque, vous pouvez adapter le contenu pour représenter parfaitement le style unique de votre entreprise.
Quelles sont les capacités principales du générateur de texte-à-vidéo de HeyGen ?
Le puissant générateur de texte-à-vidéo de HeyGen transforme votre script en vidéo de haute qualité générée par AI. Il intègre une voix off générée par AI et des sous-titres, simplifiant la production de contenu professionnel.
HeyGen peut-il m'aider à maintenir la cohérence de ma marque dans mon contenu vidéo AI ?
Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque complets, vous permettant d'incorporer votre logo, vos couleurs de marque et vos polices dans vos vidéos AI. Cela garantit que tout votre contenu généré par AI, y compris les vidéos d'intégration, s'aligne parfaitement avec votre identité d'entreprise.
Des avatars AI sont-ils disponibles sur la plateforme HeyGen ?
Oui, HeyGen propose une sélection diversifiée d'avatars AI qui peuvent être intégrés sans effort dans vos vidéos. Ces avatars AI donnent vie à vos scripts, rendant vos vidéos d'introduction à l'intégration AI plus personnelles et engageantes pour les nouvelles recrues.