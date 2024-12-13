Le Générateur Ultime d'Instructeur d'Intégration AI
Automatisez l'intégration des employés avec des parcours d'apprentissage personnalisés. Créez du contenu engageant en utilisant des avatars AI et améliorez la rétention.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo engageante de 60 secondes pour les spécialistes de la formation et du développement et les innovateurs RH, illustrant la puissance d'un 'concepteur de cours AI' dans la création de parcours d'apprentissage personnalisés. Le style visuel et audio doit être moderne et dynamique, utilisant des animations de type infographique et une bande sonore entraînante, en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour générer rapidement des modules de cours captivants.
Produisez une vidéo énergique de 30 secondes destinée aux coordinateurs de formation et aux propriétaires de petites entreprises, mettant en avant la facilité d'utilisation d'un 'générateur de quiz AI' pour ajouter du contenu interactif à la création de processus d'intégration. Les visuels doivent être lumineux et animés, accompagnés d'une voix off enthousiaste, et inclure les sous-titres/captions de HeyGen pour rendre les éléments interactifs accessibles et engageants pour tous les nouveaux employés.
Développez une vidéo informative de 55 secondes pour les directeurs RH et les responsables des opérations, démontrant comment un 'générateur de guide d'intégration AI' simplifie la maintenance et les mises à jour des guides d'intégration complets. La vidéo doit avoir un design visuel élégant, épuré et minimaliste avec une voix off calme et autoritaire, utilisant la génération de voix off de HeyGen pour produire des conseils clairs et cohérents dans tous les matériaux.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Échelle de Création de Cours d'Intégration.
Développez rapidement des cours d'intégration étendus et des parcours d'apprentissage personnalisés pour atteindre efficacement tous les nouveaux employés.
Améliorez l'Engagement d'Intégration.
Améliorez l'engagement et la rétention des connaissances des nouveaux employés en utilisant des instructeurs AI dynamiques pour des expériences d'intégration plus efficaces.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il automatiser l'intégration des employés ?
HeyGen vous permet de créer facilement des supports de formation d'intégration engageants en utilisant des avatars AI et la technologie de texte-à-vidéo. Cela permet une expérience de générateur de guide d'intégration des employés efficace et cohérente.
HeyGen peut-il aider à créer des parcours d'apprentissage personnalisés pour les nouveaux employés ?
Oui, HeyGen permet la création de contenu dynamique et interactif pour des parcours d'apprentissage personnalisés. Vous pouvez utiliser des instructeurs AI personnalisés pour délivrer des messages adaptés, rendant votre intégration des employés très efficace.
Quels sont les avantages d'utiliser un instructeur d'intégration AI avec HeyGen ?
Utiliser un instructeur d'intégration AI de HeyGen assure une diffusion cohérente de l'information et réduit le temps passé sur des formations répétitives. C'est un excellent outil AI d'intégration pour des cours d'intégration évolutifs et professionnels.
Est-il facile de générer un guide d'intégration AI avec HeyGen ?
Absolument. HeyGen offre une plateforme intuitive où vous pouvez facilement générer des guides d'intégration AI complets à partir d'un script. Ses modèles étendus et ses contrôles de marque simplifient l'ensemble du processus de création de guide d'intégration.