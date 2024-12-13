Créez une vidéo convaincante de 30 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux spécialistes du marketing digital, démontrant comment générer des vidéos engageantes pour les réseaux sociaux. Le style visuel doit être dynamique et entraînant avec des coupes rapides et une musique de fond moderne, mettant en avant la simplicité du processus de création. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour transformer une idée simple en une vidéo soignée pour les réseaux sociaux.

Générer une Vidéo