Votre Créateur de Vidéos Omnicanal AI pour un Contenu Sans Effort

Générez facilement des vidéos professionnelles et multi-plateformes avec des avatars AI pour captiver votre audience et élargir votre portée.

Créez une vidéo convaincante de 30 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux spécialistes du marketing digital, démontrant comment générer des vidéos engageantes pour les réseaux sociaux. Le style visuel doit être dynamique et entraînant avec des coupes rapides et une musique de fond moderne, mettant en avant la simplicité du processus de création. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour transformer une idée simple en une vidéo soignée pour les réseaux sociaux.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une vidéo de 45 secondes conçue pour les formateurs d'entreprise et les professionnels des ressources humaines, présentant une nouvelle politique de l'entreprise avec une esthétique propre et professionnelle et une voix off calme et autoritaire. Cette vidéo utilisera les avatars AI de HeyGen pour offrir un contenu cohérent et professionnel, garantissant une production vidéo de haute qualité pour les communications internes.
Exemple de Prompt 2
Pour les créateurs de contenu et les podcasteurs cherchant à élargir leur audience, produisez un récit de 60 secondes mettant en avant le pouvoir de la réutilisation de contenu pour une distribution multi-plateforme. Employez un style visuel narratif avec des séquences authentiques et une parole claire, complété par les sous-titres automatiques de HeyGen pour maximiser l'accessibilité et l'engagement sur diverses plateformes.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo de lancement de produit percutante de 30 secondes ciblant les entreprises de commerce électronique et les annonceurs de produits. Cette vidéo doit présenter un style lumineux, visuellement attrayant et énergique avec une musique entraînante, en mettant l'accent sur les options de personnalisation disponibles. Démontrez comment les modèles et scènes de HeyGen permettent une création rapide de vidéos visuellement époustouflantes qui captivent les audiences et suscitent l'intérêt en tant que solution de créateur de vidéos omnicanal AI.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Omnicanal AI

Générez, personnalisez et distribuez facilement du contenu vidéo engageant sur toutes vos plateformes avec des outils alimentés par l'AI, assurant une présence de marque cohérente et professionnelle.

1
Step 1
Créez Votre Vidéo de Base
Commencez par entrer votre script pour utiliser notre fonctionnalité de texte-à-vidéo, ou sélectionnez parmi divers avatars AI et modèles professionnels pour générer rapidement votre contenu vidéo initial.
2
Step 2
Améliorez et Personnalisez
Affinez votre vidéo avec de nombreuses options de personnalisation. Ajoutez vos contrôles de marque, utilisez notre bibliothèque multimédia et assurez l'accessibilité avec des sous-titres intégrés pour une portée plus large.
3
Step 3
Adaptez pour Chaque Plateforme
Utilisez le redimensionnement des ratios d'aspect pour adapter parfaitement votre vidéo à la distribution multi-plateforme. Ajustez facilement votre contenu pour diverses vidéos de réseaux sociaux, de YouTube à Instagram, avec des dimensions spécifiques.
4
Step 4
Exportez un Contenu de Haute Qualité
Finalisez votre projet en exportant une vidéo de haute qualité. Vos vidéos engageantes sont maintenant prêtes à être partagées, garantissant des résultats professionnels sur tous vos canaux choisis.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez des Histoires de Réussite Client

.

Transformez les témoignages clients en vidéos captivantes alimentées par l'AI, renforçant la confiance et la crédibilité de votre marque.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos AI de haute qualité ?

HeyGen permet aux utilisateurs de produire efficacement des vidéos engageantes et de haute qualité. Notre générateur de vidéos AI simplifie l'ensemble du processus, du script au rendu final, rendant la création de vidéos AI professionnelles accessible à tous.

HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos engageantes avec des avatars AI ?

Absolument ! HeyGen vous permet de concevoir des vidéos captivantes et engageantes en utilisant une sélection diversifiée d'avatars AI. Avec des modèles professionnels et des options de personnalisation, vous pouvez adapter votre contenu pour qu'il résonne vraiment avec votre audience.

Quelle est l'approche de HeyGen pour la génération de contenu texte-à-vidéo ?

La fonctionnalité avancée de texte-à-vidéo de HeyGen transforme vos scripts en vidéos dynamiques sans effort, facilitant la création de contenu automatisé. Cette capacité est parfaite pour réutiliser du contenu de blogs ou d'articles en récits visuels captivants.

HeyGen prend-il en charge la création de vidéos personnalisées pour les réseaux sociaux ?

Oui, HeyGen est conçu pour vous aider à créer des vidéos percutantes pour les réseaux sociaux avec une personnalisation étendue. Vous pouvez appliquer des contrôles de marque, ajouter des logos et redimensionner les ratios d'aspect pour garantir que votre contenu est parfaitement optimisé pour diverses plateformes.

