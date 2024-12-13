Générateur de Nutrition AI : Plans de Repas Personnalisés

Créez votre plan de régime idéal avec notre générateur de nutrition AI, offrant des plans de repas personnalisés et des conseils grâce aux avatars AI engageants de HeyGen.

Réalisez une vidéo de démonstration technique d'une minute à destination des développeurs et des clients B2B, en mettant l'accent sur le moteur central 'générateur de nutrition AI' et ses capacités sophistiquées de 'deep learning'. Le style visuel doit être élégant et high-tech, avec des prises de vue claires de l'interface utilisateur montrant le traitement des données et les flux de travail algorithmiques, accompagnées d'une voix off professionnelle et informative. Utilisez la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour transmettre avec précision des détails techniques complexes.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo didactique de 90 secondes pour les développeurs de technologies de la santé et les chefs de produit, illustrant l'intégration fluide d'une API de 'Reconnaissance Instantanée des Aliments' avec les plateformes existantes, permettant une fonctionnalité précise de 'suivi nutritionnel'. L'approche visuelle doit être dynamique et axée sur le flux de travail, montrant étape par étape les appels API et le flux de données, avec une voix off dynamique mais professionnelle. Employez les avatars AI de HeyGen pour présenter les étapes d'intégration de manière claire et engageante.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo éducative de 2 minutes destinée aux professionnels de la santé et aux fournisseurs de plateformes de bien-être, détaillant comment le générateur de nutrition AI crée et gère des 'profils nutritionnels utilisateurs' pour offrir des 'régimes personnalisés' hautement adaptés. Visuellement, utilisez une approche éducative et détaillée en écran partagé, contrastant les paramètres d'entrée comme les 'filtres alimentaires' et les 'objectifs en macronutriments' avec les résultats de repas personnalisés, soutenus par une voix off calme et autoritaire. Exploitez la génération de voix off de HeyGen pour garantir une narration audio cohérente et de haute qualité.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo guide rapide de 45 secondes pour les analystes de données et les diététiciens, mettant en avant la fonctionnalité efficace d' 'Exportation PDF' pour accéder à des 'informations nutritionnelles détaillées' et des 'analyses macro' générées par le système AI. Le style visuel doit être net et axé sur les données, avec des coupes rapides montrant divers points de données et des mises en page de rapports professionnels, livrées avec une voix off confiante et concise. Intégrez les sous-titres/captions de HeyGen pour améliorer l'accessibilité et clarifier les points de données clés à l'écran.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le générateur de nutrition AI

Créez sans effort des plans de repas personnalisés adaptés à vos besoins et objectifs alimentaires uniques avec notre générateur de nutrition AI intelligent.

1
Step 1
Sélectionnez vos préférences
Commencez par définir vos objectifs alimentaires, allergies et préférences alimentaires pour informer vos plans de repas personnalisés.
2
Step 2
Générez votre plan nutritionnel
Notre générateur de nutrition AI avancé traite vos entrées pour créer instantanément un planificateur de repas complet adapté à vos besoins.
3
Step 3
Personnalisez vos repas
Ajustez facilement tout aspect de votre plan, des cibles macro spécifiques aux recettes individuelles, assurant un plan de repas véritablement personnalisable.
4
Step 4
Accédez aux outils de soutien
Recevez votre plan nutritionnel complet, accompagné de listes de courses et d'options pour enregistrer vos aliments pour un suivi sans effort.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettre en avant les réussites de la nutrition AI

.

Présentez des témoignages authentiques et montrez l'impact transformateur des générateurs de nutrition AI avec des histoires de réussite vidéo engageantes.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen génère-t-il des avatars AI et convertit-il le texte en vidéo ?

HeyGen utilise des modèles de deep learning avancés pour créer des avatars AI hautement réalistes et transformer des scripts écrits en contenu vidéo engageant. Notre moteur sophistiqué de texte à vidéo synchronise automatiquement les voix off générées avec les mouvements des avatars, simplifiant ainsi votre flux de travail créatif.

Quels contrôles techniques HeyGen offre-t-il pour personnaliser le branding vidéo ?

HeyGen offre aux utilisateurs des contrôles de branding étendus, permettant l'intégration fluide de logos personnalisés, de couleurs de marque spécifiques et de typographies préférées directement dans les vidéos générées. Cela garantit une stricte adhérence aux directives de marque pour toutes vos communications visuelles.

HeyGen peut-il intégrer des médias existants dans les vidéos générées par AI ?

Oui, HeyGen propose une bibliothèque multimédia complète permettant aux utilisateurs de télécharger et de gérer leurs images, clips vidéo et fichiers audio propriétaires. Cette capacité, associée à l'accès à des médias de stock diversifiés, facilite la personnalisation riche et l'amélioration de vos productions vidéo alimentées par AI.

HeyGen prend-il en charge divers formats vidéo pour l'exportation ?

HeyGen offre une fonctionnalité robuste pour optimiser la sortie vidéo sur plusieurs plateformes. Les utilisateurs peuvent ajuster précisément les ratios d'aspect et choisir parmi divers formats d'exportation, garantissant une livraison de contenu de haute qualité et adaptable pour tout environnement de visualisation prévu.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo