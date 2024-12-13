Créateur de Vidéos d'Impact AI pour les Organisations à But Non Lucratif pour un Récit Puissant

Amplifiez votre cause avec facilité. Créez des vidéos de collecte de fonds percutantes et stimulez l'engagement des donateurs en utilisant la fonctionnalité de texte en vidéo.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo dynamique de 30 secondes pour une campagne de sensibilisation ciblant les utilisateurs des réseaux sociaux, visant à créer des vidéos percutantes qui attirent l'attention. Cette vidéo doit présenter un style visuel moderne et rapide avec des graphismes vibrants et une bande sonore entraînante, en utilisant la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour visualiser les statistiques clés et les actions pour un large public.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo persuasive de 60 secondes spécifiquement pour les comités de subventions et les sponsors d'entreprise, mettant en avant les vidéos de collecte de fonds percutantes de l'organisation. L'esthétique visuelle doit être professionnelle et digne de confiance, incorporant des visualisations de données claires et un avatar AI confiant, développé avec les avatars AI de HeyGen et les modèles et scènes préconçus, pour présenter les réalisations clés et les objectifs futurs de manière concise et autoritaire.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une vidéo de 45 secondes pleine d'espoir qui raconte votre histoire de transformation communautaire, adaptée aux bénévoles et partenaires communautaires locaux. Adoptez une approche visuelle authentique de style documentaire avec des sons de fond ambiants et des sous-titres faciles à lire, générés directement à partir d'un script en utilisant la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen, pour transmettre efficacement le parcours et le succès partagé de votre initiative de créateur de vidéos d'impact AI à but non lucratif.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Impact AI pour les Organisations à But Non Lucratif

Produisez rapidement des vidéos de collecte de fonds professionnelles et percutantes et des campagnes de sensibilisation pour votre organisation à but non lucratif avec des outils de narration vidéo pilotés par AI.

1
Step 1
Créez Votre Récit
Commencez par taper votre histoire ou télécharger un script. Notre fonctionnalité de texte en vidéo transformera instantanément votre texte en scènes vidéo engageantes.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Visuels
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter votre message, donnant un visage relatable à votre cause et améliorant la narration vidéo.
3
Step 3
Ajoutez Voix et Marque
Renforcez votre message avec une génération de voix off professionnelle, ajoutant une dimension audio authentique et percutante à votre histoire.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Préparez votre vidéo pour n'importe quelle plateforme en utilisant le redimensionnement des ratios d'aspect et les exports, garantissant que vos vidéos de collecte de fonds percutantes sont parfaitement formatées pour votre audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez des Vidéos de Collecte de Fonds et de Campagne Captivantes

Produisez des vidéos inspirantes qui communiquent clairement votre mission, motivent à l'action et incitent aux dons pour des campagnes et initiatives cruciales.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen aide-t-il les organisations à but non lucratif à créer des vidéos de collecte de fonds percutantes pour l'engagement des donateurs ?

HeyGen permet aux organisations à but non lucratif de créer des récits vidéo captivants grâce à son générateur de vidéos AI. Vous pouvez transformer des scripts en contenu engageant en utilisant des avatars AI réalistes et des voix off professionnelles, créant ainsi des vidéos de collecte de fonds percutantes qui résonnent avec les donateurs.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un générateur de vidéos AI idéal pour les campagnes de sensibilisation des organisations à but non lucratif ?

HeyGen offre une plateforme intuitive qui simplifie la production vidéo, la rendant très rentable pour les organisations à but non lucratif. Sa création de texte en vidéo, ses modèles prêts à l'emploi et son intégration de séquences stock permettent un développement rapide des campagnes de sensibilisation et du contenu pour les réseaux sociaux sans ressources étendues.

Comment les organisations à but non lucratif peuvent-elles s'assurer que leur image de marque et leur message sont cohérents dans les vidéos HeyGen ?

HeyGen fournit des contrôles de marque robustes, permettant aux organisations à but non lucratif d'intégrer leurs logos, couleurs spécifiques et polices directement dans leurs vidéos. Cela garantit que chaque vidéo, des histoires de bénéficiaires aux campagnes de sensibilisation, reflète fidèlement l'identité unique de votre organisation.

Quelles fonctionnalités avancées HeyGen offre-t-il pour créer des vidéos professionnelles pour les organisations à but non lucratif ?

HeyGen propose des fonctionnalités de pointe telles que des avatars AI réalistes et une génération avancée de voix off à partir de texte, simplifiant la création de vidéos captivantes. Il prend également en charge les sous-titres, le redimensionnement des ratios d'aspect et une vaste bibliothèque de médias pour enrichir votre récit vidéo.

