Générateur de vidéos d'impact pour les associations : Racontez votre histoire

Produisez des histoires d'impact puissantes et des campagnes de sensibilisation en utilisant le texte à vidéo, économisant temps et ressources.

584/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo de campagne de sensibilisation de 45 secondes pour le grand public et les bénévoles potentiels. Cette vidéo doit présenter des visuels dynamiques et un ton optimiste, articulant clairement votre mission à travers une narration parlée claire. Utilisez la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour simplifier la création de contenu et sélectionnez parmi divers modèles et scènes pour rapidement établir le récit, mettant en lumière comment votre organisation à but non lucratif fait la différence.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo informative concise de 30 secondes destinée aux petites organisations à but non lucratif et aux responsables de la communication, démontrant comment créer des vidéos de haute qualité avec un budget limité. Le style visuel doit être propre et net, avec un ton narratif direct et amical. Exploitez les sous-titres/captions de HeyGen pour l'accessibilité et incorporez des visuels pertinents de sa bibliothèque de médias/stock pour illustrer des stratégies de production rentables, en faisant un outil convivial pour l'impact.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo vibrante de 75 secondes conçue pour l'engagement sur les réseaux sociaux, inspirant les membres de la communauté à s'impliquer dans votre cause. La vidéo doit avoir un style visuel et audio authentique et énergique, en utilisant le redimensionnement et les exports d'aspect-ratio de HeyGen pour optimiser les différentes plateformes. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour maintenir un contrôle de marque fort et montrer l'impact large de votre générateur de vidéos AI pour l'engagement communautaire.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne un générateur de vidéos d'impact pour les associations

Permettez à votre association de créer facilement des histoires d'impact convaincantes et des vidéos de collecte de fonds, en utilisant l'AI pour générer du contenu vidéo de haute qualité qui résonne avec votre public.

1
Step 1
Créez la base de votre vidéo
Commencez par saisir votre script ou choisir un modèle préconçu. Notre générateur de vidéos AI utilise la création de texte à vidéo pour transformer vos mots en un récit visuel, posant les bases du message de votre association.
2
Step 2
Sélectionnez vos conteurs visuels
Donnez vie à vos histoires d'impact en sélectionnant parmi une gamme diversifiée d'avatars AI. Ces présentateurs numériques transmettront votre message avec émotion et clarté, ajoutant un puissant élément visuel à votre récit.
3
Step 3
Appliquez votre identité de marque
Assurez-vous que votre vidéo est en accord avec l'image de votre association en appliquant des contrôles de marque personnalisés. Intégrez votre logo, sélectionnez les couleurs de votre marque et ajoutez du texte à l'écran pour créer un message professionnel et reconnaissable.
4
Step 4
Exportez et partagez votre cause
Finalisez vos vidéos de collecte de fonds convaincantes en utilisant des options flexibles de redimensionnement et d'exports d'aspect-ratio. Optimisez votre contenu pour diverses plateformes, prêt à partager votre cause et à engager efficacement votre public.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez des campagnes de collecte de fonds et de sensibilisation puissantes

.

Développez des vidéos inspirantes qui communiquent puissamment la mission et encouragent les dons pour des campagnes de collecte de fonds et de sensibilisation percutantes.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider les associations à créer des histoires d'impact convaincantes ?

HeyGen fonctionne comme un "générateur de vidéos d'impact pour les associations", permettant aux organisations à but non lucratif de produire efficacement des vidéos de collecte de fonds et des histoires d'impact convaincantes. Notre plateforme utilise la technologie de générateur de vidéos AI pour produire des vidéos de haute qualité qui transmettent efficacement votre mission et engagent votre public.

HeyGen est-il convivial pour développer des campagnes de sensibilisation à but non lucratif percutantes ?

Oui, HeyGen propose des outils intuitifs et conviviaux spécialement conçus pour créer des campagnes de sensibilisation à but non lucratif. Avec des fonctionnalités comme la création de texte à vidéo et des modèles et scènes personnalisables, les associations peuvent facilement produire des vidéos professionnelles sans compétences techniques étendues.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour maintenir la cohérence de la marque dans les vidéos à but non lucratif ?

HeyGen offre des contrôles de marque robustes pour garantir que vos vidéos à but non lucratif sont constamment en accord avec votre marque, y compris des logos et couleurs personnalisés. De plus, notre plateforme prend en charge les sous-titres/captions et utilise des avatars AI avancés pour vous aider à réaliser des vidéos de haute qualité qui résonnent avec votre public.

HeyGen peut-il aider les organisations à but non lucratif à produire des vidéos de manière rentable ?

Absolument, HeyGen est conçu pour offrir une production rentable pour les organisations à but non lucratif en simplifiant le processus de création de vidéos. Notre générateur de vidéos AI avancé aide à automatiser le processus de production, conduisant à des délais d'exécution plus rapides et à des économies significatives par rapport aux méthodes de production vidéo traditionnelles.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo