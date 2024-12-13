Imaginez une vidéo de 30 secondes conçue pour les nouveaux fondateurs d'organisations à but non lucratif qui ont du mal à exprimer leur objectif. Cette pièce inspirante, avec des graphismes modernes et épurés et un ton encourageant, utilise la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour démontrer rapidement comment un générateur de mission à but non lucratif basé sur l'IA peut créer sans effort une déclaration de mission puissante. La vidéo se termine par un avatar IA présentant avec assurance une mission nouvellement générée, illustrant la facilité de génération de contenu.

Générer une Vidéo