Créateur de vidéos promo multilingues par IA pour le marketing mondial
Générez rapidement des vidéos promotionnelles engageantes et localisées pour tout public dans le monde entier, en tirant parti des puissantes capacités de texte-à-vidéo à partir d'un script.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo promotionnelle convaincante de 90 secondes destinée aux professionnels du marketing, illustrant la puissance d'un "créateur de vidéos promo multilingues par IA". La vidéo doit présenter divers "avatars IA" lors d'un lancement de produit mondial, avec un style visuel dynamique, des coupes rapides et une musique de fond entraînante pour mettre en avant une localisation fluide.
Développez une vidéo détaillée de 2 minutes pour les entreprises mondiales, axée sur la "plateforme vidéo IA" et sa génération avancée de "voix off" pour des besoins de localisation complexes. Le style visuel et audio doit être sophistiqué, présentant une étude de cas d'une entreprise multinationale s'étendant sans effort sur de nouveaux marchés avec des voix off parfaitement synchronisées en plusieurs langues pour leur contenu de "plateforme vidéo IA".
Produisez une vidéo tutorielle pratique de 45 secondes pour les petites et moyennes entreprises cherchant à créer des "vidéos de formation" efficaces. Cette vidéo doit démontrer la facilité de personnalisation des "modèles et scènes" préconstruits pour produire rapidement un contenu de haute qualité, avec un style visuel clair et instructif et une narration facile à comprendre.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Création rapide de publicités alimentées par l'IA.
Produisez rapidement des vidéos promo et des publicités multilingues à fort impact avec l'IA, économisant temps et ressources sur les campagnes marketing mondiales.
Promotions dynamiques sur les réseaux sociaux.
Créez sans effort des publicités vidéo et des clips multilingues engageants pour les réseaux sociaux afin d'étendre votre portée auprès d'un public mondial.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen fonctionne-t-il en tant que créateur de vidéos promo multilingues par IA ?
HeyGen permet aux utilisateurs de créer des vidéos promotionnelles engageantes en transformant des scripts en contenu vidéo de haute qualité à l'aide d'avatars IA et de la technologie avancée de texte-à-vidéo. Cette plateforme vidéo IA prend en charge la création de vidéos multilingues et de voix off, simplifiant la localisation pour un public mondial.
Quels atouts créatifs HeyGen offre-t-il pour la production vidéo ?
HeyGen propose une large gamme de modèles personnalisables et d'avatars IA réalistes qui peuvent être intégrés dans vos vidéos. Les utilisateurs peuvent également tirer parti de fonctionnalités étendues de montage vidéo, y compris des contrôles de marque, pour produire efficacement du contenu marketing professionnel.
HeyGen peut-il convertir un script directement en vidéo avec des voix off ?
Absolument, HeyGen simplifie le processus en convertissant directement votre script en vidéo, avec des voix off et des sous-titres générés par l'IA. Cette capacité améliore considérablement l'automatisation du marketing vidéo et les efforts de localisation, permettant une création de contenu rapide.
Quels types de vidéos peuvent être créés avec la plateforme vidéo IA de HeyGen ?
La plateforme vidéo IA polyvalente de HeyGen prend en charge la création de divers contenus vidéo, y compris des vidéos de produits, des vidéos de formation et des publicités vidéo pour les réseaux sociaux. Ses puissantes fonctionnalités de montage vidéo et sa bibliothèque multimédia fournissent tout ce qui est nécessaire pour produire un contenu marketing percutant.