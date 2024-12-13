Générateur de Vidéos Promo Multilingues par IA : Allez Global Plus Vite
Atteignez instantanément un public mondial. Générez des vidéos promo professionnelles avec des voix off multilingues propulsées par l'IA.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo d'introduction engageante de 60 secondes pour les petites entreprises, mettant en avant la création rapide de vidéos promo, en utilisant des visuels lumineux et faciles à comprendre et des modèles personnalisables pour produire des vidéos professionnelles avec un ton amical et énergique, le tout piloté par des capacités de texte en vidéo à partir de scripts simples.
Produisez une vidéo cinématographique de 2 minutes pour les boutiques en ligne s'étendant à l'international, mettant en avant la puissance des générateurs de vidéos par IA pour créer des visuels de qualité studio, complétés par des voix off multilingues authentiques livrées par des avatars IA réalistes et enrichis par une bibliothèque de médias/soutien de stock, garantissant un contenu promotionnel à fort impact.
Générez une vidéo d'instruction de 45 secondes pour les entreprises cherchant à rationaliser leur stratégie de marketing vidéo, avec des graphiques informatifs et rapides et une narration confiante, détaillant comment des invites textuelles simples peuvent rapidement se traduire en contenu entièrement localisé avec sous-titres/captions automatiques, maximisant l'efficacité et l'attrait mondial.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Création de Publicités Performantes.
Produisez rapidement des publicités vidéo percutantes et à fort taux de conversion en utilisant l'IA pour augmenter votre ROI marketing et engager des publics mondiaux.
Contenu Engagé pour les Réseaux Sociaux.
Créez sans effort des vidéos et des clips captivants pour les réseaux sociaux, parfaits pour un déploiement rapide de contenu et l'expansion de l'empreinte numérique de votre marque.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos professionnelles avec l'IA ?
HeyGen utilise des médias génératifs avancés et des générateurs de vidéos par IA, permettant aux utilisateurs de transformer des invites textuelles simples en vidéos professionnelles et soignées. Ce processus de montage automatisé simplifie la production, économisant un temps et des ressources considérables pour les entreprises et les agences de marketing.
Quelles capacités multilingues HeyGen offre-t-il pour le contenu mondial ?
HeyGen fonctionne comme un générateur de vidéos promo multilingues par IA, offrant des fonctionnalités robustes pour localiser le contenu avec facilité. Les utilisateurs peuvent créer des voix off multilingues dans de nombreux accents et langues, garantissant que leurs vidéos professionnelles résonnent avec des publics mondiaux diversifiés.
HeyGen peut-il créer des avatars IA personnalisés pour un branding unique ?
Oui, HeyGen est une plateforme leader d'avatars IA qui permet la création d'avatars IA personnalisés, renforçant la cohérence de la marque dans toutes les vidéos professionnelles. Cette fonctionnalité s'intègre parfaitement avec des modèles personnalisables, permettant aux entreprises de maintenir des visuels de qualité studio sans effort.
Comment transformer un script en vidéo avec HeyGen ?
HeyGen simplifie le processus de Script en Vidéo, vous permettant de transformer des invites textuelles simples ou un script complet directement en contenu promotionnel dynamique. Son IA avancée génère des vidéos professionnelles complètes avec des voix off et des visuels synchronisés, prêtes pour votre public.