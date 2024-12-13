Générateur de Publicités Mobiles AI : Créez des Annonces à Fort Taux de Conversion Rapidement
Transformez votre création publicitaire avec la conversion de texte en vidéo de HeyGen, générant des publicités vidéo engageantes qui améliorent l'optimisation des annonces et le ROAS.
Produisez une vidéo dynamique de 45 secondes destinée aux spécialistes du marketing digital et aux marques de commerce électronique, démontrant la rapidité et l'efficacité de la production de publicités vidéo de haute qualité. L'esthétique visuelle doit être élégante et professionnelle, avec des transitions fluides et un texte à l'écran percutant, soutenu par une voix off confiante et autoritaire et une musique instrumentale contemporaine. Mettez en avant les capacités de HeyGen en tant que créateur de publicités vidéo AI, en exploitant la génération de voix off et son vaste support de bibliothèque/média pour produire des publicités vidéo captivantes en quelques minutes.
Créez une vidéo didactique de 60 secondes pour les gestionnaires de réseaux sociaux et les créateurs de contenu, illustrant comment créer des publicités de style UGC authentiques générées par AI. L'approche visuelle doit être relatable et légèrement informelle, utilisant une musique de fond tendance et une voix off amicale et conversationnelle. Présentez la fonctionnalité de modèles et de scènes disponibles de HeyGen pour une personnalisation rapide et comment les sous-titres peuvent être ajoutés automatiquement pour améliorer l'engagement des spectateurs pour vos modèles de publicité.
Développez une vidéo soignée de 30 secondes pour les responsables de marque et les agences de publicité, en mettant l'accent sur l'atteinte d'une parfaite cohérence de marque à travers toutes les campagnes publicitaires. Le style visuel doit être propre et corporatif, avec des graphiques animés élégants et une musique de fond sophistiquée, narrée par une voix off autoritaire. Démontrez comment HeyGen facilite la création d'annonces sans faille sur diverses plateformes, en soulignant l'utilité du redimensionnement et des exportations de rapport d'aspect pour différentes dimensions de médias sociaux et en utilisant des avatars AI pour représenter divers porte-paroles de marque.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Création Rapide de Publicités avec AI.
Produisez rapidement des publicités vidéo performantes en utilisant AI, accélérant considérablement vos temps de lancement de campagne.
Publicités Engagantes pour les Réseaux Sociaux.
Créez sans effort des publicités vidéo captivantes pour les réseaux sociaux et des clips, augmentant l'engagement pour vos campagnes mobiles.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de publicités vidéo AI convaincantes ?
HeyGen agit comme un créateur de publicités vidéo AI intuitif, permettant aux utilisateurs de générer sans effort des publicités vidéo de haute qualité à partir d'un simple script. Profitez de notre vaste bibliothèque de modèles publicitaires et d'avatars AI pour rationaliser votre processus de création publicitaire et produire rapidement du contenu engageant.
HeyGen peut-il générer des contenus publicitaires diversifiés adaptés à différentes plateformes ?
Absolument. HeyGen vous permet de produire une large gamme de contenus publicitaires, y compris des publicités vidéo et des publicités image, avec un redimensionnement flexible du rapport d'aspect pour des plateformes comme Meta et TikTok. Cela garantit que vos UGC générés par AI et autres créations maintiennent un impact visuel où qu'ils soient affichés.
Quels atouts créatifs HeyGen offre-t-il pour améliorer mes projets de générateur de publicités mobiles ?
HeyGen propose une suite robuste d'atouts créatifs, y compris des avatars AI photoréalistes, une bibliothèque média complète et une génération avancée de voix off. Ces fonctionnalités vous permettent de créer des visuels et des récits uniques pour vos projets de générateur de publicités mobiles, simulant même des séances photo virtuelles.
Comment HeyGen assure-t-il la cohérence de marque à travers toutes mes campagnes publicitaires ?
HeyGen offre des contrôles de marque puissants, vous permettant d'intégrer votre logo, vos couleurs de marque et des avatars AI cohérents dans chaque vidéo. Cela garantit que toutes vos créations publicitaires maintiennent une apparence cohérente et professionnelle, renforçant votre identité de marque sur toutes les plateformes.