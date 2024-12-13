Imaginez une vidéo de 30 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises débordés et les entrepreneurs en proie au syndrome de la page blanche. Le style visuel doit être dynamique et optimiste, passant d'expressions de frustration à des moments de clarté, accompagné d'une voix off encourageante et amicale. Cette vidéo démontrera comment le générateur de mission statement de HeyGen transforme rapidement des idées vagues en un objectif puissant, soulignant la facilité d'utilisation de notre fonctionnalité Texte-en-vidéo à partir de script pour donner vie à leur message et gagner du temps.

Générer une Vidéo