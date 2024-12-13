Générateur de Vidéos de Micro-Formation IA pour un Micro-Apprentissage Rapide

Créez rapidement des vidéos de micro-apprentissage professionnelles pour la formation et le développement avec des avatars IA personnalisables.

Créez une vidéo de micro-apprentissage convaincante de 45 secondes destinée aux nouveaux employés rejoignant une entreprise technologique dynamique, présentant les valeurs fondamentales. Cette vidéo doit mettre en scène des avatars IA réalistes agissant comme des guides amicaux dans des environnements de bureau modernes et épurés, tout en maintenant un style visuel dynamique et professionnel. L'audio doit utiliser une génération de voix off IA claire pour transmettre le message de manière concise, assurant un ton accueillant.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Développez une vidéo de formation informative de 60 secondes pour les utilisateurs existants et les clients potentiels, présentant l'intégration transparente d'une nouvelle fonctionnalité logicielle. Le style visuel doit être élégant et moderne, mettant principalement en avant des enregistrements d'écran dynamiques avec des démonstrations UI/UX, éventuellement améliorés par un avatar IA soulignant les éléments clés. Utilisez la capacité de HeyGen de texte-à-vidéo à partir de script pour générer un récit concis et engageant, en veillant à ce que les points critiques soient mis en évidence avec des sous-titres/captions à l'écran.
Produisez une vidéo concise de 30 secondes rappelant à tous les employés un protocole de sécurité essentiel de l'entreprise. Le style visuel doit être direct et très engageant, en utilisant les modèles et scènes diversifiés de HeyGen avec des couleurs vives et des superpositions de texte minimalistes pour un impact maximal. Une voix off IA autoritaire mais rassurante doit transmettre le message, assurant une compréhension immédiate et une rétention de cette information de formation vitale.
Concevez une vidéo persuasive de 50 secondes ciblant les professionnels de la formation et les responsables RH, mettant en avant l'efficacité et l'impact du micro-apprentissage pour les initiatives d'e-learning. L'esthétique visuelle doit être propre et professionnelle, incorporant des éléments de style infographique et un avatar IA autoritaire présentant des statistiques clés. L'audio doit consister en une voix off IA informative, générée de manière experte, tandis que le produit final doit être adapté à diverses plateformes grâce au redimensionnement et aux exportations en fonction du rapport d'aspect.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment fonctionne un générateur de vidéos de micro-formation IA

Créez sans effort des vidéos de micro-apprentissage engageantes et efficaces pour tout besoin de formation en utilisant des capacités avancées de l'IA.

1
Step 1
Créez votre Script
Collez votre contenu de formation ou tapez un nouveau script directement dans la plateforme. Notre IA transforme automatiquement votre texte en vidéo en un récit dynamique.
2
Step 2
Choisissez votre Présentateur IA
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars IA pour délivrer votre contenu de micro-formation. Ces présentateurs réalistes améliorent l'engagement et le professionnalisme.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off IA
Générez des voix off IA au son naturel à partir de votre script dans plusieurs langues. Personnalisez le style et le ton de la voix pour correspondre parfaitement à vos besoins de formation.
4
Step 4
Personnalisez et Exportez
Adaptez votre vidéo avec des contrôles de marque, de la musique de fond et des éléments interactifs. Exportez votre vidéo de micro-formation finie en haute résolution pour une utilisation immédiate.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifiez les Sujets Complexes

Utilisez des avatars IA et du texte-à-vidéo pour simplifier les informations complexes, rendant le contenu de formation et éducatif spécialisé facilement compréhensible pour tous les apprenants.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de contenu créatif pour le micro-apprentissage ?

HeyGen permet aux utilisateurs de simplifier la création de contenu créatif pour les vidéos de micro-apprentissage grâce à sa vaste bibliothèque de modèles et ses options de personnalisation robustes. Vous pouvez facilement adapter les vidéos de formation à votre marque, créant ainsi un contenu dynamique et engageant alimenté par l'IA sans effort.

HeyGen peut-il générer des avatars IA réalistes et des voix off pour les vidéos de formation ?

Oui, HeyGen se spécialise dans la génération d'avatars IA réalistes et de voix off IA de haute qualité directement à partir de votre texte. Cette capacité innovante de texte-à-vidéo vous permet de produire des vidéos de formation professionnelles avec des présentateurs IA diversifiés et des voix authentiques.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen une plateforme vidéo IA idéale pour les professionnels de la formation et du développement ?

HeyGen est une plateforme vidéo IA idéale pour les professionnels de la formation et du développement en raison de sa capacité à produire rapidement des vidéos de micro-apprentissage engageantes. Elle simplifie la création de contenu e-learning efficace, permettant une diffusion de formation efficiente avec des avatars IA et des modèles prêts à l'emploi.

HeyGen prend-il en charge la production de vidéos de haute qualité et multilingues ?

Absolument, HeyGen prend en charge la production de vidéos de haute qualité, y compris des options pour des exportations en 4K pour garantir l'excellence visuelle. De plus, ses capacités s'étendent à la création de vidéos multilingues avec des sous-titres automatisés, améliorant l'accessibilité et la portée pour votre audience mondiale.

